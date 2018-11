Chance auf Rückkehr an die Spitze

Nach dem spielfreien Wochenende greifen die Handballerinnen der TSG Ehingen wieder in den Kampf um Punkte in der Bezirksklasse Donau ein. Im Heimspiel gegen den TV Weingarten II am Samstag, 24. November, 18 Uhr, in der Längenfeldhalle bietet sich der TSG nicht nur die Chance auf ihren sechsten Saisonsieg, sondern auch zur Rückkehr an die Tabellenspitze.

Vor zwei Wochen hatte sich das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig durch den Sieg gegen Kressbronn auf den ersten Rang vorgeschoben, wurde die Tabellenführung am vergangenen Wochenende aber postwendend wieder los – weil die TSG spielfrei war und sich Konkurrent Vogt klar in Lehr durchsetzte. Am Wochenende ist ein erneuter Führungswechsel möglich, denn diesmal pausiert Vogt.

Um wieder am Aufsteiger vorbeizuziehen, muss Ehingen aber das Heimspiel gegen die „Zweite“ des Landesligisten Weingarten gewinnen. Der TVW II steht im Tabellenmittelfeld (Platz sechs) und hat eine ausgeglichene Bilanz: drei Siege, drei Niederlagen, 145:145 Tore. Das Torverhältnis lässt auch die Stärken des Teams erahnen: gut im Angriff, überwindbar in der Abwehr. Im Vergleich zu den Spitzenteams Vogt (107 in sieben Spielen) und Ehingen (104 in sechs Spielen) hat Weingarten deutlich mehr Gegentore kassiert.

Die TSG Ehingen wird im Heimspiel am Samstag versuchen, die Schwächen des Gegners zu nutzen, ihre bisher makellose Heimbilanz (kein Punktverlust) beizubehalten und mit dem sechsten Sieg in Serie wieder auf den ersten Tabellenplatz zu klettern.