„Cha Cha“ Zazai verstärkt die Steeples

Wenige Tage vor dem wichtigen Spiel in der ProA gegen die Orange Academy Ulm haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring den bundesligaerfahrenen Achmadschah Zazai für den Rest der Saison verpflichtet. Damit reagierten die Steeples auf das verletzungsbedingte Saison-Aus von Aufbauspieler Devon Moore.

Der US-Amerikaner Devon Moore hatte sich im Heimspiel vor knapp zwei Wochen gegen Kirchheim eine Verletzung zugezogen, die sich als Mittelhandbruch herausstellte; die Saison war für Moore damit vorzeitig beendet. Für die stark abstiegsgefährdeten Steeples war die Verletzung des mit 28 Jahren ältesten und erfahrensten Profis ein schwerer Schlag – zumal der Kader des Zweitligisten ohnehin nicht groß ist.

„Cha Cha“, so der Spitzname von Achmadschah Zazai, spielte zuletzt in Weißenfels für den Mitteldeutschen BC und hatte maßgeblichen Anteil des Vereins aus Sachsen-Anhalt am Aufstieg in die Bundesliga. Er soll das Team von Coach Domenik Reinboth mit seiner Schnelligkeit, seinem guten Spielverständnis, aber vor allem mit seiner Erfahrung unterstützen. Durchschnittlich erzielte der 31-jährige gebürtige Berliner mit afghanischen Wurzeln in der vergangenen Saison 7,3 Punkte und 4,6 Assists pro Spiel.

Vor seiner Zeit in Weißenfels hatte der 1,75 Meter große Point Guard unter anderem für Gießen, Braunschweig, Chemnitz, Freiburg und Langen in der ersten oder zweiten Bundesliga gespielt. Schon mit Gießen war er 2014/15 ProA-Meister geworden und in die Bundesliga aufgestiegen, 2016/17 gelang mit dem MBC der Sprung in die Bundesliga. Dafür hatten ihn die Weißenfelser im Sommer 2016 geholt. „Zazai ist ein absoluter Kämpfer. Seine Erfahrung wird für uns im Aufstiegskampf von großer Bedeutung sein. Er kann mit dem Druck umgehen“, hatte MBC-Trainer Igor Jovovic über den Berliner gesagt.

In Ehingen geht es für Zazai nicht um den Aufstieg, sondern darum, in den verbleibenden zehn Spielen den Abstieg in die ProB abzuwenden. Die Steeples setzen dabei auf den 31-Jährigen. „Wir sind froh, mit Cha Cha einen mehr als adäquaten Ersatz für Devon gefunden zu haben. Er kennt die Liga und weiß genau, worauf es ankommt“, sagt Domenik Reinboth.

Sein Debüt für die Steeples gibt Zazai bereits am Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr, im Heimspiel gegen die Orange Academy aus Ulm.

Karten fürs Spiel der Steeples gegen die Orange Academy gibt es vorab auf www.ticketmaster.de (Links Sport und Basketball).