CDU zieht positive Ferienbilanz

Die CDU Ehingen zieht eine positive Bilanz ihres Ferienangebots für die Kinder aus Ehingen und Umgebung auf die Beine gestellt, das nun zu Ende geht. Neben sportlichen Aktivitäten wie Basketball, Radcross, Reiten gab’s die Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen oder Profis bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. So gab’s einen Besuch von Sappi, beim Hubschrauberregiment Laupheim und der Feuerwehr Ehingen.

Neu war ein Programmpunkt der DLRG Allmendingen in Zusammenarbeit mit der Jungen Union. Unter Federführung der Familie Schäfer und Dieter Leichtle erhielten 20 Kinder einen interessanten Einblick in die Arbeit der DLRG und konnten sich dann selbst als Rettungsschwimmer erproben, beispielsweise beim Schwimmen in kompletter Kleidung und beim gegenseitigen Abschleppen im Wasser. Außerdem erhielten sie praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Schwimmstile.

Ein Höhepunkt war für viele natürlich die Abnahme der Schwimmabzeichen. Jedes Kind konnte sich über ein bestandenes Abzeichen freuen. Dass die vielfältige Angebot so reibungslos über die Bühne ging, war insbesondere auch den engagierten Helfern der DLRG-Jugend zu verdanken, die die Kinder betreuten.

Den Abschluss des Ferienprogramms bildete gestern traditionell das Kegeln. Für die Ehrenamtlichen damit die Arbeit noch nicht getan, da sie am Wochenende im Einsatz sind, um die Kinder mit Kirbe-Karussell und Ponyreiten zu unterhalten.