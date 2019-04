CDU und SPD wollen Mietspiegel für Ehingen

Das Thema „Mietspiegel für die Große Kreisstadt Ehingen“ hat seit der vergangenen Sitzung des Ehinger Gemeinderats an Fahrt aufgenommen. Bereits im November 2018 stellte die SPD-Fraktion einen Antrag auf die Erstellung eines Mietspiegels für Ehingen, die CDU-Fraktion will das Thema nun auch angegangen wissen. Allerdings unterscheiden sich die Vorstellungen beider Parteien über den Mietspiegel im Allgemeinen und die Umsetzung im Speziellen.

„Die Stadt Biberach hat einen, die Stadt Ulm hat einen. Nur Ehingen hat keinen Mietspiegel“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Georg Mangold, der einen dreiseitigen Antrag an die Stadtverwaltung zur Erstellung eines Mietspiegles gestellt hat. „Wir wissen auch, dass wir der Stadt Zeit geben müssen. Dennoch ist jetzt die Zeit reif für einen Ehinger Mietspiegel“, sagt Mangold, der die Verwaltung dazu aufgefordert hat, Mittel in Höhe zwischen 25 000 und 35 000 Euro in den Haushalt einzustellen, um ein Institut damit zu beauftragen, einen Mietspiegel zu erstellen. „Uns ist wichtig, dass wir alle Betroffenen, sprich die Mieter, Vermieter, den Gutachterausschuss und die Verwaltung mit ins Boot nehmen. Unser Ziel ist es, zügig einen Mietspiegel für Ehingen zu bekommen, der dann auf der Homepage der Stadt einsehbar ist“, sagt Mangold.

Doch was wird konkret in einem Mietspiegel geregelt? Die Definition im Allgemeinen lautet: „In Deutschland ist der Mietspiegel eine der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete (Paragraf 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau. Er dient als Begründungsmittel für Mieterhöhungen und wird von Städten (selten auch von größeren Gemeinden) in Zusammenarbeit mit einschlägigen Interessengruppen (das sind Mieter- und Vermieterverbände) aufgestellt. Der Mietspiegel bezieht sich räumlich auf die jeweilige Stadt oder Gemeinde. Unterschieden wird zwischen einfachen und qualifizierten Mietspiegeln. Es gibt keine Verpflichtung, einen Mietspiegel aufzustellen, deshalb gibt es nicht für jede Gemeinde eine solche Übersicht.“ Soweit die Definition. Die Stadt Ulm erstellt indes seit 1974 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessenvertretungen und den Wohnungsgesellschaften Mietspiegel. Im „einfachen Mietspiegel“ wurden die Kriterien Lage, Art, Ausstattung und Beschaffenheit einer Wohnung in der Bandbreite der Vergleichsmieten abgedeckt. Im „qualifizierten Mietspiegel“, der 2015 erstmals aufgestellt wurde, hingegen werden diese Wohnwertkriterien durch Zu- und Abschläge dargestellt.

Nicht „einfach mal so“

Für Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU, dürfe das Thema Mietspiegel für Ehingen nicht „einfach mal so“ angegangen werden. „Wir müssen uns schon mit dieser Frage intensiver beschäftigen. Ein Mietspiegel darf nicht nur die Kernstadt betreffen, sondern auch die Teilorte. Und wir müssen das Thema differenziert betrachten. Denn neben der Kernstadt und den Teilorten sollten auch die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen, sprich Öpfingen, Oberdischingen und Griesingen mit ins Boot geholt werden“, erklärt Hagel seine Gedanken. Und als qualifizierten Mietspiegel, den Hagel fordert, bezeichnet der CDU-Politiker einen Mietspiegel, der nicht nur einmal bei seiner Erstellung den Status Quo zeigt. „Ein Mietspiegel muss immer aktuell sein“, betont Hagel und nennt in diesem Zuge dann auch die Auswirkungen, die ein Mietspiegel auf die Verwaltung haben wird. „Ein Mietspiegel, der qualifiziert ist, muss also ständig fortgeschrieben werden. Dazu braucht es jemanden in der Verwaltung und das muss im Stellenplan auch abgebildet werden“, so Hagel. Deshalb sollten zuallererst laut Hagel mal die Rahmenwerte erhoben werden. „Erst dann können wir sagen, was Sinn macht und was nicht“, sagt Hagel und betont: „Unser Ziel für Ehingen ist auch ein Mietspiegel. Wir wollen aber alles wohl überlegt angehen und die Eventualitäten abwägen lassen.“

Mit anderen zusammenarbeiten

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann macht indes deutlich, dass er sich in Sachen Mietspiegel durchaus eine Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen aus dem Alb-Donau-Kreis vorstellen kann. „Es würde Sinn machen, das mit anderen zu tun“, macht das Stadtoberhaupt deutlich, gibt aber auch zu bedenken. „Die Gutachterausschüsse, die bisher jede Gemeinde hat, sind so nicht mehr zulässig. Und diese Ausschüsse arbeiten normalerweise an dem Mietspiegel mit. Hier müssen wir abwarten, wie die Kommunen ihre Gutachterausschüsse sinnvoll zusammenfassen“, sagt Baumann, der zudem betont: „Mietspiegel aufstellen tun normalerweise die Kommunen. Nur können wir das in der Verwaltung nicht leisten und müssten eine Agentur beauftragen.“

In den kommenden Wochen, so Baumann, wird sich die Verwaltung nun mit dem allgemeinen Thema „Mietspiegel“ beschäftigen. „Wir haben jetzt keine fertige Antwort darauf. Wir werden aber dem Gemeinderat perspektivisch einen Vorschlag unterbreiten, wie wir weitermachen könnten“, so der OB.