CDU schickt neue Kandidaten ins Rennen

Der CDU-Stadtverband hat am Freitagabend seine Liste für die kommende Kommunalwahl am 25. Mai zusammengestellt. Bis kurz vor 22 Uhr haben die Christdemokraten nach diversen Vorstellungsrunden im Hotel Adler gebraucht, bis die letzten Ergebnisse ausgezählt waren. Dabei haben sich die Listen der CDU personell an einigen Positionen verändert – auf Listenplatz eins der Ehinger Kernstadt für die Gemeinderatswahl steht der Fraktionsvorsitzende Peter Groß, der für die CDU vor fünf Jahren Stimmenkönig wurde.

Hervorragende Entwicklung

„Wir haben vor fünf Jahren ein deutliches Mandat der Bevölkerung bekommen. In dieser Zeit haben sich die Stadt Ehingen und auch der Alb-Donau-Kreis hervorragend entwickelt“, betonte der Stadtverbandsvorsitzende Herbert Brandl. „Wir können nun wieder mit einer hervorragenden Liste in den Kommunalwahlkampf ziehen, weil wir genügend qualifizierte Bewerber gefunden haben“, so Brandl weiter. Dabei sei es letztendlich egal, auf welcher Position die Kandidaten auf der CDU-Liste stehen, „schließlich entscheiden am 25. Mai die Bürgerinnen und Bürger“. Die ersten fünf Listenplätze standen durch den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Peter Groß, durch die Junge Union mit Manuel Hagel, durch die Frauen-Union mit Viola Moll, durch die Senioren-Union mit Rüdiger Rombach und an Position fünf mit dem Bundestagsabgeordneten Heinz Wiese quasi fest.

Peter Groß ging in seiner kurzen Ansprache nochmals auf die Schuldenfreiheit der Stadt Ehingen ein. „Das ist nur ein erster Schritt. Unser Ziel als CDU muss es sein, die Schuldenfreiheit auch in der Zukunft gewährleisten zu können. Das ist unsere Pflicht den kommenden Generationen gegenüber“, betonte Groß. Deswegen wolle er mit der CDU auf kommunaler Ebene auch „keine Experimente wagen, sondern die gute Entwicklung der Stadt vorantreiben“.

Nach der Nominierung für den Ehinger Gemeinderat hat die CDU die Liste für den Kreistag nominiert.

Die Liste der CDU für den 25. Mai in Ehingen

120 Wahlberechtigte stimmten ab:

Position 1: Peter Groß (99/Kernstadt), Alfons Köhler (110/Alb/Kirchen), Herbert Brandl (114/Pfarrei), Johannes Braun (94/Rißtissen), Peter Bausenhart (94/Nasgenstadt).

Position 2: Manuel Hagel (116/Kernstadt), Alfred Schrode (117/Alb/Kirchen), Bärbel Kräutle (114/Pfarrei), Dagmar Jöchle-Leutz (99/Rißtissen), Thomas Bailer (107/Nasgenstadt).

Position 3: Viola Moll (99/Kernstadt), Jutta Uhl (105/Alb/Kirchen), Michael Mouratidis (108/Pfarrei), Thomas Schreiner (82/Rißtissen), Siegfried Ritscher (91/Nasgenstadt)

Position 4: Rüdiger Rombach (96/Kernstadt), Josef Huber (115/Alb/Kirchen), Bruno Steinle (110/Pfarrei)

Position 5: Heinz Wiese (115/Kernstadt)

Weiter kandidieren für den Gemeinderat: Peter Banderitsch (72), Katrin Brotbeck (87), Petra Gräter (57), Cosimo Fiusco (61), Anton Guggemos (78), Alfred Kloker (84), Sven Letzner (56), Roland Mantz (86), Heidi Nothacker (66), Manuela Puseljic (65), Martina Schuhmacher (69), Andreas Seifert (70), Jörg Seiffert (79), Thomas Sontheimer (74), Frank Thimm (52), Claudia Wiese (102).