CDU Kreisverband beim bundesweiten Parteitag vertreten

Mit den Ehingern Manuel Hagel, Mitglied des Landtages, und Claudia Wiese sowie Theresa Koßbiehl, aus Erbach und dem Westerheimer Jonas Esterl ist der CDU-Kreisverband Alb-Donau-Ulm mit vier Delegierten beim Bundesparteitag als eine der jüngsten Delegiertengruppen vertreten gewesen. Zudem war die stellvertretende Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer MdB aus Erbach über den Bezirksverband der CDU Württemberg-Hohenzollern zum Parteitag delegiert, teilt Lukas Siegle, Geschäftsführer der CDU Alb-Donau/Ulm, mit.

Der 35. Bundesparteitag der CDU Deutschlands fand dieses Jahr am 9. und 10. September in Hannover statt. Die 1001 Delegierten hätten sich unter Vorsitz des Parteichefs Merz getroffen, um die Partei Siegle zufolge weiter zu modernisieren. Unter anderem seien eine Frauenquote und eine überarbeitete Grundwertecharta auf den Weg gebracht worden.

„Es war eine hervorragende Stimmung beim diesjährigen Bundesparteitag in Hannover. Nach langer Zeit konnten sich unsere Delegierten wieder in Präsenz austauschen und zusammen die wichtigen Themen Deutschlands diskutieren. Die Diskussion in Präsenz tut uns allen gut“, berichtet Manuel Hagel, Vorsitzender der CDU Alb-Donau-Ulm. Insbesondere die Debatten zur Energiepolitik und Versorgungssicherheit hätten den Parteitag geprägt.

Um die 500 Anträge wurden während des Parteitages der CDU in Hannover beraten und beschlossen. Schließlich wurde der Antrag „Klarer Kurs für sichere Energie und eine starke Wirtschaft“ beschlossen. Dieser solle konkrete Antworten auf die Fragen der Zukunft bieten, etwa die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Strom, den Abbau des Fachkräftemangels und zunehmende Lieferengpässe auf dem globalen Markt, teilt Siegle mit.

„Von Herzen möchte ich Christina Stumpp MdB zu ihrer Wahl als stellvertretende Generalsekretärin der CDU Deutschlands gratulieren. Besonders freut es mich, dass die gute Arbeit von Christina Stumpp an der Mitgliederbasis mit einem tollen Ergebnis belohnt wurde“, sagt Hagel. „Frischer Wind und moderne Ideen für die Zukunft unserer Partei sind in diesen fordernden Zeiten wichtiger denn je.“