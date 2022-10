CDU kennt Antworten auf Fragen der Zeit

„Wir blicken als Kreisverband auf einen gelungenen 78. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg zurück. Mit dem Initiativantrag „Existenzen sichern und die Folgen der Energiekrise abmildern“ geben wir die Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit.“, so der Vorsitzende des CDU Kreisverbands Alb-Donau-Ulm und Vorsitzende der CDU Landtagsfraktion, MdL Manuel Hagel, nach dem Parteitag der Landes-CDU.

Der 78. Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg fand am Samstag auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen statt. Die CDU Alb-Donau-Ulm war mit einer starken Repräsentanz vor Ort. Neben dem Kreisvorsitzenden Manuel Hagel MdL (Ehingen) waren Theresa Koßbiehl (Ulm), Ralf Stoll (Allmendingen), Emma Haimerl (Allmendingen), Walter Haimerl (Allmendingen), Paul Glökler (Schelklingen), Alexander Bourke (Westerstetten) und Wolfgang Schmauder (Ulm-Eggingen) nach Südbaden gereist.

Unter dem Motto „Miteinander Zukunft machen“ sind die Delegierten zusammengekommen. Die 306 Delegierten haben insgesamt 196 Anträge beraten und beschlossen. Die Themenvielfalt war immens: von Gesellschaftlichem Zusammenhalt über Erneuerbare Energien bis hin zu Steueranpassungen wurden wichtige Positionen diskutiert. Neben der inhaltlichen Arbeit wurde auch der Prozess der Zukunftskommission erfolgreich abgeschlossen. In Zukunft sollen die Mitglieder noch mehr in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Mit neuen Mitglieder- und Beteiligungsformaten macht die CDU in Baden-Württemberg einen großen Schritt hin zur Erneuerung der Partei.

Hauptredner des Parteitages war der Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz. Er hielt eine kraftvolle, motivierende Rede, mit der er die Delegierten und Gäste des Parteitages mitgerissen hat. Merz zeigte klare Kante in der derzeitigen Krisenlage und machte deutlich, dass das Hadern und Zaudern der Ampelregierung zu massiven Wohlstandsverlusten führen wird. „Was wir jetzt brauchen, sind Lösungen: gegen die steigenden Energiepreise und die steigende Inflation. Es darf keinen Tag länger zugewartet werden!“, stellte Merz in seiner Rede heraus.

„Der Parteitag hat gezeigt, dass die CDU super Ideen für eine neue Zeit entwickeln kann. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle, den fleißigen Helfern und insbesondere unserer Generalsekretärin Isabel Huber, die gemeinsam diesen tollen Parteitag ermöglicht haben., so Manuel Hagel zum Abschluss des Parteitages.