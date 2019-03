CDU in Rißtissen geht mit zehn Kandidaten in die Wahl

Zehn Kandidaten wird der CDU-Ortsverband Ehingen-Rißtissen zur Ortschaftsratswahl am 26. Mai aufbieten. 22 ortsansässige Parteimitglieder waren bei der Nominierungsversammlung als Stimmberechtige dabei, insgesamt anwesend waren sogar rund 30 Personen. Das löste Lob vom Kreisvorsitzenden Paul Glökler aus, der als Wahlleiter fungierte. Die Ortsverbandsvorsitzende Johanna Schenk von Stauffenberg begrüßte die Versammlungsteilnehmer im Schulungsraum der Feuerwehr.

Drei aktuelle Ortschaftsratsmitglieder stellen sich der Wiederwahl. Das sind auf Listenplatz eins Ortsvorsteher Markus Stirmlinger (55 Jahre, Versandleiter), auf Platz drei Thomas Schreiner (34, selbstständiger Versicherungskaufmann) und auf Platz vier Marina Kirsch (29, Lehrerin). Sieben weitere Personen treten an. Listenplatz zwei darf die Ortsverbandsvorsitzende Johanna Schenk von Stauffenberg (55, studierte Marketing- und Kommunikationswirtin) einnehmen. Ab Platz fünf folgen Andreas Hauler (38, Industriemechaniker, nebenberuflich selbstständiger Kfz-Werkstattleiter), Marco Kellner (40, Versicherungskaufmann), Martin Wurm (43, Medizinischer Dokumentar), Uwe Blank (60, Marketingdirektor), Dietmar Kolmer (54, Telekommunikationselektroniker) und Gerold Neugebauer (53, Polizeibeamter).

Per Flugblatt will der CDU-Ortsverband seine Kandidaten in Rißtissen auch noch bekannt machen. Paul Glökler mahnte, dass die am selben Tag stattfindende Europawahl heuer wohl die wichtigere Wahl sei und warb dafür, dass der „einwandfreie Kamerad“ Norbert Lins gewählt wird. „Europa ist wichtig, auch wenn man in Rißtissen denkt, es ist ganz weit weg“, fügte die Ortsverbandsvorsitzende hinzu.

In den nächsten Tagen sind noch Nachmeldungen zur Wahlliste möglich. In Rißtissen hätten jedoch alle, die gefragt wurden, zu kandidieren, sofort zugesagt, gab von Stauffenberg Einblick in die Kandidatensuche. Für den Stadtrat kandidieren auch Markus Stirmlinger, Thomas Schreiner und Gerold Neugebauer. Die beiden weiteren derzeitigen Ortschaftsratsmitglieder in Rißtissen, die 2014 über die CDU-Liste eingezogen waren, Johanna Braun und Dagmar Jöchle-Leutz, kandidieren nicht wieder auf dieser Parteiliste. Der Ortsverband hat mehr als 60 Mitglieder.