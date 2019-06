CDU-Gemeinderatsfraktion stellt sich neu auf

Bei sommerlichem Wetter und bester Laune hat sich die CDU-Fraktion im Ehinger Gemeinderat am 24. Juni in Dächingen neu aufgestellt. Fraktionsvorsitzender bleibt der bisherige Vorsitzende Manuel Hagel. Der Landtagsabgeordnete wurde in geheimer Wahl einstimmig in seinem Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählte die Fraktion ebenfalls einstimmig die bisherigen Stellvertreter Michael Mouratidis und Jutta Uhl sowie neu Claudia Wiese. Damit sind innerhalb des Fraktionsvorstands sowohl die Wohnbezirke Pfarrei und Alb als auch die Kernstadt vertreten.

Neben der Entlastung und Neuwahl des Fraktionsvorstands standen mit Blick auf die konstituierende Gemeinderatssitzung am 25. Juli insbesondere die Vorschläge der CDU für die Besetzung der Ausschüsse und die Wahl des ehrenamtlichen Stellvertreters des Oberbürgermeisters auf dem Programm. Einstimmig wurde hier Manuel Hagel als Vorschlag der CDU für die Wahl des stellvertretenden Oberbürgermeisters nominiert. Hagel war bei der Gemeinderatswahl klar als Stimmenkönig hervorgegangen. Der amtierende ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Heinz Wiese, hatte Manuel Hagel vorgeschlagen. Die Anwesenden waren sich einig, dass an der bewährten Ehinger Tradition, den Stimmenkönig als ehrenamtlichen Stellvertreter des OB zu nominieren, auch in Zukunft festgehalten werden soll. „Einig und stark startet die neue CDU-Fraktion mit großer Vorfreude in die neue Amtszeit des Gemeinderats. Genauso wollen wir die nächsten fünf Jahre besonnen und nach vorne gewandt im Gemeinderat wirken“, resümierte Manuel Hagel.