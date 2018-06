CDU-Fraktion macht sich für Umgehungsstraße stark

Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins der CDU-Fraktion im Ehinger Gemeinderat am Freitagabend im Teilort Rißtissen ist auch die lang ersehnte Umgehungsstraße Thema gewesen. Der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel hat sich dafür stark gemacht, zeitnah einen Termin mit Regierungspräsident Klaus Tappeser in Rißtissen zu vereinbaren.

„Unser größtes Anliegen in Rißtissen ist die Umgehungsstraße. Wie wir jetzt gehört haben, dauert es, sofern alle Fristen ausgereizt werden, weitere sechs Jahre, bis es losgehen kann“, erklärte Thomas Schreiner, Stadtrat in Ehingen und Ortschaftsrat in Rißtissen. Denn die Durchgangsstraße in dem Ehinger Teilort sei stark frequentiert, so auch am späteren Freitagabend. „Wir müssen alle Kraft, die wir haben, in den Bau dieser Straße stecken. Es wäre schon schön, wenn wir nicht sechs Jahre warten müssten“, so Schreiner weiter. Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger sprach davon, dass er schon länger gute Unterstützung seitens der Stadtverwaltung und auch seitens des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel erfahren habe. „Wir haben die Zusage, dass das neue Planfeststellungsverfahren bis Ende des zweiten Quartals 2018 angegangen werden soll“, betonte Stirmlinger. Dass dies so ist, unterstrich Manuel Hagel. „Diese Zusage steht. Wir von der CDU-Gemeinderatsfraktion bemühen uns nun um einen Termin mit dem Regierungspräsidenten in Rißtissen. Wir dürfen solche Themen wie eine Ortsdurchfahrt nicht auf die lange Bank schieben“, so Hagel, der sich am Freitagabend zuversichtlich zeigte, dass bald Bewegung in die Rißtissener Ortsumgehung kommen wird.