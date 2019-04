CDU fordert absenkbare Poller für die Ehinger Innenstadt

Die CDU-Fraktion im Ehinger Gemeinderat hat sich auf seiner Sitzung mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Mit Blick auf das Sicherheitskonzept der Stadt Ehingen spricht sich die CDU-Fraktion für absenkbare Poller zum Schutz der Bürgerschaft bei Veranstaltungen aus und hat ein entsprechendes Schreiben an die Stadtverwaltung mit der Bitte um einen Umsetzungsentwurf gerichtet.

„Wir haben uns mit dem Thema Sicherheit in der Innenstadt intensiv auseinandergesetzt und die verschiedenen Schutzvarianten gegenüber gestellt. Die Gesamtabwägung fällt für uns klar für absenkbare Poller aus. Mit solchen Pollern wäre die Innenstadt nicht nur optimal mit einer modernen und effizienten Lösung geschützt. Auch pragmatische und optische Aspekte sprechen für die Poller“, sagte Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel. Solche Poller könnten bei Bedarf hochgefahren werden und wären ansonsten unsichtbar. Der Straßenraum könnte in Zeiten ohne Veranstaltungen wie üblich genutzt werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich CDU-Stadtrat Michael Mouratidis zum Problem der Betonklötze an den Einfahrstraßen zur Innenstadt hin in der öffentlichen Gemeinderatssitzung zur Haushaltsberatung geäußert. Diese werden zur Sicherheit bei Großveranstaltungen aufgebaut. „Für Rettungsfahrzeuge ist das ein Problem. Manche Hindernisse sind auch mit Wasser befüllt, das man ablassen kann. Im Winter, bei der Fasnet, kann dies auch problematisch werden“, so Mouratidis in der damaligen Sitzung. Die Stadtverwaltung hatte damals auf die höheren Kosten verwiesen. Für die CDU-Fraktion steht bei der Frage des Sicherheitskonzeptes nicht primär die Kostenfrage im Vordergrund. „Wir investieren in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in Ehingen. Hierfür ist für uns die beste Lösung, nicht die günstigste, die Zielmarke“, so Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel.