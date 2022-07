CDU bietet Ferienprogramm an

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit startet wieder ein CDU-Ferienprogramm. Mit unterschiedlichen Programmpunkten bietet das Ferienprogramm über die gesamten Sommerferien für Kinder und Jugendliche jeden Alters eine Freizeitbeschäftigung. Das Angebot reicht von kreativen über sportliche bis hin zu kulturellen und bildenden Veranstaltungen.

Am Sonntag, 30. Juli, startet das Program mit „Wie entsteht Papier? Papierschöpfen mit Stefan Scherb“, einem professionellen Papiermacher. Treffpunkt ist in der Oberschaffnei um 10 Uhr für alle ab sechs Jahre.

In zwei Gruppen stellt sich die Feuerwehr Ehingen vor, für Kinder ab sechs Jahre. Am Mittwoch, 03. August, startet die Gruppe 1 vormittags von 8 Uhr bis 11.30 Uhr, Gruppe 2 nachmittags von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Die Sportflieger Ehingen laden am Donnerstag, 04. August, um 10 Uhr an den Segelflugplatz am Schlechtenfelder Hang ein. Die Kinder ab zehn Jahre erfahren Einiges übers Fliegen und die Flugausbildung.

Ein Besuch der alten Säge bei Irmgard und Karl Schöttle in Mundingen findet am Mittwoch, 10. August, statt. Unter Anleitung von Josef und Sonja Huber und Jutta Uhl wird ein Vogelfutterhaus für heimischen Vögel für die Winterfütterung gebastelt. Beginn ist um 13.30 Uhr für alle ab acht Jahre.

Bei den „Junior Ranger in Aktion“ mit Alex Rothenbacher wird Feuer mit ursprünglichem Werkzeug und Material gemacht. Wenn das Feuer brennt, wird Stockbrot gebacken. Treffpunkt ist am 12. August um 10 Uhr am Backhäusle beim Jägerhof für Kinder ab sieben Jahre.

Am Mittwoch, 18. August, um 14 Uhr könne Kinder ab sieben Jahre beim waldpädagogischen Spielen an verschiedenen Stationen den Wald kennenlernen. Mit dem LernOrt-Naturanhänger, Jagd- und Suchhunden ist ein Nachmittag im Jagdgebiet von Herrn Tries geplant. Treffpunkt am Walkingparkplatz in Ehingen.

„Erlebnis Ziegenhirte – Ziegen hüten und versorgen“ bieten Anja Kirchner und Anke Hose am Mittwoch, 18. August, auf ihrem Ziegenhof in Bockighofen für Kinder ab acht Jahre an. Beginn ist um 15 Uhr. „Erlebnis Bauernhof“ gibt es am Mittwoch, 18. August, auf dem Bauernhof Baier in Tiefenhülen. Hier dürfen Kinder ab sechs Jahre mit dabei sein. Beginn ist um 13 Uhr.

Sportlich geht es am Mittwoch, 24. August, ab 17 Uhr auf dem Beachvolleyballfeld auf dem Sportgelände des SSV-Ehingen-Süd zu. Artur Weber führt in die verschiedensten Techniken des Volleyballspiels ein. Das erlernte darf dann bei Spielen umgesetzt werden. Die Veranstaltung ist für Kinder ab zehn Jahre gedacht.

Am Donnerstag, 25. August, können Kinder ab acht Jahren bei Köhler`s in Dächingen kochen und backen. Eine Schürze ist mitzubringen.

„Was macht einen richtigen Schützen aus?“ Dies wird von der Jugendabteilung des Schützenvereins Berg an interessierte Jugendliche ab zwölf Jahre am Samstag, 27. August, ab 14 Uhr weitergegeben. Treffpunkt am Schützenhaus in Berg.

Am Mittwoch, 31. August um 14:30 Uhr können Kinder ab acht Jahren im Jugendraum der Pfarrscheuer in Kirchbierlingen Makrame-Armbänder konten und knüpfen.

Den Abschluss des Ferienprograms bildet das Kegeln in der Krone in Schaiblishausen am Freitag, 09. September, ab 13.30 Uhr. Je nach Teilnehmerzahl werden zwei Gruppen gebildet. Die Veranstaltung ist für Kinder ab acht Jahre. Turnschuhe sind mitzubringen.

Die genaue Beschreibung der Punkte, mit Teilnehmerzahl und Unkostenbeitrag sind auf der Homepage CDU-Ehingen.de, unter Ferienprogramm 2022 zu finden. Eine Anmeldungen ist ab Sonntag, 17. Juli, ab 8 Uhr bei Bärbel Kräutle unter 07391 / 70 51 922 möglich.