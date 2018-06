CDU besichtigt Ehinger Skaterplatz – Jugendliche fühlen sich wohl

Da staunten die CDU-Stadträte am Donnerstagabend nicht schlecht, als die Skater mit ihren waghalsigen Sprüngen über den neuen Platz am Berkacher Grund gedüst sind. Denn die CDU hatte zum Vor-Ort-Termin geladen, um sich zusammen mit Stadtbaumeister Heinz Fiesel ein Bild vom Skaterplatz zu machen, der immerhin mehr als 70 000 Euro gekostet hat.

„Es freut mich, dass ihr mit euren Brettern heute da sind“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Groß und benutzte dabei gleich das richtige Wort. Denn in der Jugendsprache heißt ein Skateboard einfach Brett – und was die Jungs damit alles machen können, haben sie am Donnerstagabend eindrucksvoll bewiesen. Doch noch ist auf der Anlage nicht alles perfekt. „Bänke zum sitzen wären cool. Zudem fehlt uns noch eine Wand zum sprayen“, sagte ein Skater. Dem kann aber laut Stadtbaumeister Heinz Fiesel Abhilfe geschaffen werden. „Wir werden in den kommenden Wochen Bänke rund um die Anlage und auch eine Sprayer-Wand aufstellen“, versprach Fiesel. Die Wand wird die Maße von fünf auf zweieinhalb Meter haben und unter die Brücke gestellt.

„Wir sind froh, dass wir nach den Startschwierigkeiten mit der falschen Firma nun über die Firma Concrete den Skaterplatz fast fertig haben. Die Geräte sind gut – alles hat in Abstimmung mit den Jugendlichen stattgefunden“, erklärte Fiesel.

Besonders stolz zeigte sich die CDU gestern, dass ihr Vorschlag, den Platz im Berkacher Grund zu bauen, bei den Jugendlichen gut ankommt. „Hier ist es perfekt. Es ist nicht weit vom Bahnhof weg und wir haben Platz“, sagte ein Skater auf die Frage von Peter Groß, wie der Standort denn sei. Ursprünglich waren auch Standorte an der alten Post, neben dem TSG-Platz Richtung Nasgenstadt oder am Konviktssportplatz in der Diskussion. Bemerkenswert ist, dass der neue Skaterplatz nicht nur von Jugendlichen aus Ehingen angenommen wird. „Ich komme immer extra aus Ulm hier her. Wir haben zwar in Ulm einen Platz, der ist aber in der Halle“, betonte ein Jugendlicher. Perspektivisch wünschen sich die Skater noch einen Trinkwasserbrunnen und eine Toilette. „Wir nehmen eure Anregungen auf. Uns ist es aber wichtig, dass ihr hier Spaß habt“, sagte Peter Groß. Die offizielle Eröffnung des Platzes ist am Samstag, 15. September mit DJs und ive-Bands und einem Skatercontest.