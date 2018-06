Carmen findet in Escamillo ihre Liebe

Einen Volltreffer hat das Kulturamt der Stadt Ehingen mit einer Aufführung von Georges Bizets „Carmen“ zu Beginn der Theatersaison gelandet. Mehr als 500 begeisterte Zuschauer erlebten am Samstagabend in der Lindenhalle eine äußerst effektvolle Inszenierung der Opernwerkstatt am Rhein.

Eine kühle Aufnahme wie bei der Uraufführung am 3. März 1875 fand Georges Bizets „Carmen“ am Samstag in der Ehinger Lindenhalle keineswegs, sondern erntete am Ende begeisterten Applaus. Das lag einerseits an einem Publikum, das dem „Verismo“ (Lebenswirklichkeit) wesentlich offener gegenübersteht als die feinen Herrschaften, die sich vor 135 Jahren an Heroischem zu ergötzen pflegten, zweitens aber und in erster Linie an einer sparsamen, aber trotzdem effektvollen Inszenierung, die so einfach in die Lindenhalle passte.

Die Produktion der Opernwerkstatt am Rhein ist ein Musterbeispiel einer sparsamen, aber trotzdem in vollen Zügen genießbaren Inszenierung. Eine besonders originelle Idee ist das Arrangement der Orchestermusik für ein siebenköpfiges Zigeunerorchester, das nicht im Graben musiziert, sondern auf der Bühne nach Kräften mit agiert. Da kündigt beispielsweise einer der Musiker im zweiten Akt als Kneipenwirt die Sperrstunde an.

Qualmend steht im ersten Akt Christina Baader als Carmen auf der Bühne und erinnert damit daran, dass hier eine Arbeiterin der Zigarettenfabrik von Sevilla die Hauptrolle spielt. Sergeant Don José putzt einen Stiefel statt wie ursprünglich das Gewehr. Am Ende erwürgt er Carmen mit einem Strick, statt sie zu erstechen. Diese kleinen Detailveränderungen tun der Wirkung ebenso wenig Abbruch wie die Reduzierung auf die ursprüngliche Dialogfassung, ohne die von Guiraud nachkomponierten Rezitative.

Hervorragend sang und sprach Johannes Lehner als Don José. Christina Baader überzeugte mit ihrer weichen, vollen Singstimme. Ihren Dialoganteil artikulierte sie leicht unverständlich. Als Escamillo war Mauricio Virgens eine starke Besetzung. Im Übrigen bot das Ensemble eine imponierende Gesamtleistung. (ef)