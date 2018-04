Cantemus singt seit 30 Jahren exzellent

Sein 30-jähriges Bestehen hat der Chor Cantemus Frauenstimmen Ehingen am Sonntag mit einem großartigen Jubiläumsdkonzert gefeiert. Dazu fanden sich rund 500 am Ende restlos begeisterte Zuhörer in der Lindenhalle ein.

An der Ehinger Ralschule hat vor 30 Jahren begonnen, was heute noch in jugendlicher Frische Gesangskultur auf hohem Niveau pflegt und vorbildlich demonsriert, was gemeinsames Singen ausmacht. Hier wollten aus der Schule verabschiedete Sängerinnen des Realschulchors weiterhin unter der Leitung ihres hoch geschätzten Musiklehrers Rolf Ströbele singen und gründeten mit ihm zusammen eine als Realschulchörle bezeichnete Singgemeinschaft. Ihr schlossen sich junge Frauen aus einer Entfernung bis zu 40 Kilometern an. Seit 1988 firmiert sie unter dem Namen Cantemus Frauenstimmen Ehingen. Schließlich krönte die – mit hohen künstlerischem Anspruch bezüglich Intonation, Tonreinheit, Aussprache, Dynamik, Auffassung und künstlerische Gestaltung der vorgetragenen Werke verbundene – Auszeichnung Meisterchor Rolf Ströbeles kontinuierlich betriebene Leistungssteigerung.

2015 übergab Ströbele seinem Nachfolger Peter Schmitz die Leitung des hervorragenden Chores. Dieser bewies beim Jubiläumskonzert seine Fähigkeit, das Publikum nach wie vor durch ausdrucksstarken Vokalklang großer Reinheit in seinen Bann zu ziehen und tat dies – beginnend auf Latein mit dem Titel „Cantemus“ von Lajos Bárdos – mit Vokalkompositionen von Robert Schumann bis John Rutter. Am Klavier begleitete Liliana Roth.

Weil alles an der Ehinger Realschule begann, war dessen heutiger Oberstufenchor unter der Leitung von Musiklehrer Daniel Hink und Roswitha Moll für den den zweiten Teil des Konzerts engagiert. Mit gekonntem Beatboxing überraschte ein Schüler bei „Always look on the bright Sied of Life“. Noch mehr Jubel löste „Dancin’ to the Sixties“ aus. Cantemus und Oberstufenchor zusammen präsentierten von Karl Jenkins „Adiemus“. Sprache wurde dabei deutungslos. Die Stimmen traten als Instrumente in den Vordergrund.

Mit dem Terzett „Hebe deine Augen auf“ aus Felix Mendelssohns Oratorium „Elias“ setzte Cantemus nach der Pause das Konzert fort. Nach Franz Schuberts „Psalm 23“ und einem israelischen Volkslied ließen zwei Sängerinnen die Chorgeschichte Revue passieren.

Das 1981 von Rolf Ströbele als „Freundeskreisensemble der Realschule Ehingen“ gegründete und nach wie vor von ihm geleitete Männerchorensemble Cantus Firmus überzeugte mit wohlklingender Vokalharmonie vor allem bei „La Montanara“ und ergänzte den Frauenchor bei John Rutters „The Lord Bless You“. Mit dem Abschiedssong „Auld Lang Syne“ beendeten alle Chöre zusammen eine großartige Jubiläumsveranstaltung.