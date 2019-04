Cantemus Frauensstimmen Ehingen haben Zuwachs bekommen

Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr herrscht bei den Cantemus Frauensstimmen Ehingen beste Laune. In der Hauptversammlung konnte auf ein gelungenes Konzert zum 30-jährigen Bestehen zurückgeblickt werden. Zusammen mit dem Schülerchor der Realschule Ehingen und dem Männerchor Cantus Firmus wurde im Frühjahr 2018 ein Konzert in der Lindenhalle mit einem abwechslungsreichen Programm auf die Beine gestellt und die Sängerinnen freuten sich über viele Besucher. Chorleiter Peter Schmitz, der die Sängerinnen immer wieder auch mit außergewöhnlicher Literatur fordert, lobte die Bereitschaft des Chores, sich stetig weiterzuentwickeln.

Ein besonderer Höhepunkt war die Aufführung von Carmina Burana im Herbst zusammen mit dem Konzertchor Federsee und dem Silcherchor Donau-Bussen. Sowohl die Aufführung im Zedernsaal des Schlosses Kirchheim als auch in Bad Buchau waren sehr eindrucksvoll und erfolgreich. Mit einem ganz besonderen Nikolausabend mit Musik und Texten in der Wolfgangskirche in Rottenacker wurde das Chorjahr beendet.

Die Vorsitzende, Margreth Schreiber, lobte die Sängerinnen für das Engagement und auch den Chorleiter für dessen Geduld und begeisternde Arbeit. Ganz besonders freut sie sich über die neugestaltete Homepage, die dem Chor jetzt auch einen professionellen Auftritt im Internet ermöglicht.

Nachdem wieder neue Mitglieder dazugekommen sind, hat der Verein zur Zeit 33 aktive und 26 passive Mitglieder. Geehrt wurden für zehn Jahre Singen im Chor Margit Schrode, Sandra Lissel und Stefanie Ried. Seit 20 Jahren singen Sabine Möhrle und Birgit Schumann und als Sängerin von der ersten Stunde an ist Beate Denzler seit 30 Jahren mit dabei.

Kassiererin Sabine Möhrle konnte ein kleines finanzielles Polster bestätigen, das auch Projekte im kommenden Jahr ermöglicht. Susanne Stiehle und Margit Schrode konnten eine einwandfreie Kassenführung bestätigen. Wieder gewählt wurden einstimmig Ruth Seethaler als Schriftführerin, Sandra Lissel als zweite Vorsitzende und Birgit Schumann als Beisitzerin. Die Vorbereitungen fürs neue Chorjahr sind in vollem Gange. Am 26. Mai gibt es im Rahmen des Ehinger Musiksommers zusammen mit dem Silcherchor die Aufführung von Robert Schumanns „Der Rose Pilgerfahrt“ in der Lindenhalle und am 28./29.September wird es zwei Konzerte in der Spitalkapelle in Ehingen geben.