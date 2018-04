Camping Club prüft Fahrzeuge

Vom Camping Club Ehingen hat die Aktion sicherer Caravan in den Räumlichkeiten des TÜV Ehingen stattgefunden. Mit zwölf teilnehmenden Fahrzeugen war eine beachtliche Zahl am Start, um für die kommende Saison gesichert zu sein. Die Gasprüfer Gebhard Grab und sein Helfer Guido Albers konnten die begehrte Plakette an alle Teilnehmer ausgeben. Auch das Wiegen des Fahrzeugs war wieder einmal wichtig und wurde gern angenommen. Scherzhafte Aussagen wie, „Naja, dann wird wohl die Frau und der Hund in diesem Urlaub zuhause bleiben müssen“ hörte man des öfteren. Daneben konnte natürlich auch die TÜV-Prüfung an den Fahrzeugen vorgenommen werden. Wie man sieht, eine sichere und wieder einmal erfolgreiche Aktion des Camping Clubs die alle zwei Jahre am Fahrzeug gemacht werden sollte.