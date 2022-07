Café in der Oberschaffnei bietet auch Außenbewirtung an

Das Café in der Oberschaffnei bietet bei schönem Wetter Außenbewirtung an. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Das Café CIDO ist der Offene Treff im Mehrgenerationenhaus Oberschaffnei. Jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr gibt es dort ein besonderes Frühstücksangebot. Bei schönem Wetter hat man die Wahl, im Hof der Oberschaffnei je nach Wunsch ein sonniges oder schattiges Plätzchen zu finden, um sich mit Freunden zu verabreden, oder in Ruhe einen Kaffee zu genießen, heißt es in dem Schreiben der Stadt weiter. Jede und jeder sind willkommen.