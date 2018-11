C1-Jugend beendet ihre Durststrecke

Nach einer längeren Durststrecke ohne Sieg in der Bezirksliga Donau haben die Jungen der C1-Jugend der Handballabteilung der TSG Ehingen in der Längenfeldhalle gegen die JSG Bodensee einen 23:15-Sieg errungen. Endlich einmal in voller Mannschaftsstärke, zeigte sich bei der TSG von Beginn an ein anderer Geist auf dem Spielfeld. Die Mannschaft spielte diszipliniert, befolgte die taktischen Anweisungen ihres Trainer Marco Gegic und setzte eingeübte Spielzüge um. Diese Spielweise zog das Team konsequent durch und wurde dafür mit dem klaren Sieg belohnt.

Nicht so glücklich spielte die C2-Jugend der TSG in ihrem Spiel der Kreisliga gegen die HSG Illertal. War die Begegnung in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen, zogen die Jungen von der Iller zu Beginn der zweiten Halbzeit davon. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall ihres Kreisläufers agierte die Mannschaft der TSG Ehingen in der Abwehr nicht mehr konsequent genug. Im Angriff fehlte die Treffsicherheit und so mussten sich die TSG-Jungen der HSG Illertal am Ende mit 15:32 deutlich geschlagen geben.