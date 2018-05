C-Junioren der TSG Ehingen sichern Verbleib in der Landesstaffel

Die Fußball-C-Junioren der TSG Ehingen haben beim FV Weißenhorn gewonnen und sich den Verbleib in der Landesstaffel gesichert.

C-Junioren Landesstaffel 4: FV Weißenhorn – TSG Ehingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Maximilian Dusper (57). - Die Ehinger spielten am Sonntag auf Sicherheit, denn wahrscheinlich hätte ihnen schon ein Punkt zum Verbleib in der Landesstaffel gereicht. Aus der Defensive heraus hatte die TSG jedoch drei klare Chancen und verwandelte eine davon zum wichtigen Sieg. Am nächsten Samstag ist Saisonschluss mit dem Heimspiel der TSG gegen den VfB Friedrichshafen.