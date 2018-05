C-Junioren der TSG Ehingen beschließen Saison mit Sieg

Die Fußball-C-Junioren der TSG Ehingen spielen auch in der kommenden Saison in der Landesstaffel. Im Ehinger Stadion setzten sie am Samstag gegen Friedrichshafen einen erfolgreichen Schlusspunkt. Nichts zu holen gab es hingegen für die B-Juniorinnen im Verbandsstaffel-Spiel in Ulm.

TSG Ehingen – VfB Friedrichshafen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Stephan Bulajev (42.). - Es war ein Spiel auf Augenhöhe und auf beiden Seiten rettete jeweils die Querlatte. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Ehinger mehr Torchancen. Kurz nach Seitenwechsel gelang dem Gastgeber das entscheidende Siegtor. Die Partie war bis zum Schlusspfiff offen. Am Ende freuten sich Spieler, Trainer Zeljko Puseljic und Betreuer über den erreichten sechsten Tabellenplatz.

B-Juniorinnen Verbandsstaffel: SSG Ulm 99 – VfL Munderkingen 10:0 (4:0). - Für die Munderkingerinnen gab es am drittletzten Spieltag der Verbandsstaffel Süd eine weitere deutliche Niederlage. Schon nach 30 Minuten stand es 4:0 für Ulm, nach der Pause baute die Heimelf ihre Führung weiter aus.