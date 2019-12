C-Junioren der TSG beenden Hinrunde mit Kantersieg

Die C-Jugend-Handballer der TSG Ehingen haben die Bezirksliga-Hinrunde mit einem 45:17-Kantersieg beim TSB Ravensburg abgeschlossen. Nach anfänglichem Drei-Tore-Rückstand aufgrund fehlender Konzentration im Abschluss und mangelnder Kooperation in der Abwehr glich die TSG nach zehn Minuten der ersten Halbzeit zum 7:7 aus. In den verbleibenden 15 Minuten bis zur Halbzeitpause wurde das Spiel der Ehinger Mannschaft nach vorne schneller, Abschlüsse führten zum Erfolg. Die nun konzentrierte Abwehr ließ in der ersten Halbzeit nur noch zwei Gegentore zu, sodass die Mannschaft von Trainer Joe Freudigmann bei einem Stand von 21:9 in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit unterliefen dem Ravensburger Team zahlreiche technische Fehler, die sofort durch Tempogegenstöße bestraft wurden und letztlich zu einem Sieg in dieser Höhe führten. Für die TSG spielten: Niklas Gaal, Oskar Hahn, Leon Hellmuth, Till Henkel, Jakob Höchstädter, Lucas Mauz, Michael Naas, Moritz Schön, Philipp Schaude, Maximilian Schelkle, David Wittenberg, Robert Zoller.