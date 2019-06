C-Jugend der SGM Kirchen ist Meister

Die C-Jugend-Mannschaft der Spielgemeinschaft SF Kirchen/FC Marchtal/SC Lauterach hat die Meisterschaft in der Fußball-Kreisstaffel gewonnen. Die Spieler gewannen in der Rückrunde jedes ihrer Spiele und schlossen die Runde mit einem Torverhältnis von 34:5 ab. Im Rahmen der Jugendhauptversammlung der SF Kirchen am vergangenen Freitag überreichte Staffelleiter Herbert Franke den Meisterwimpel an den SGM-Spielführer Nico Betz. Die von Thomas Majer, Christian Stoll, Steffen Kiem und Jürgen Seifert trainierten C-Junioren freuen sich nun noch auf ein Hüttenwochenende im Juli im Schwarzwald.