Der Golfsport fühlt sich von der Landesregierung in Baden-Württemberg im Stich gelassen. Laut einer Pressemitteilung des Golfverbands Baden-Württemberg (BWGV) hatte das Verbandspräsidium fest damit gerechnet, dass die Golfanlagen in Baden-Württemberg spätestens am 6. Mai unter Beachtung der hinreichend bekannten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen wieder geöffnet werden dürfen – besonders auch deshalb, „weil in anderen Bundesländern unter den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen bereits wieder Golf gespielt werden darf“. Doch werde es Lockerungen für den Sport insgesamt und für den Golfsport im Besonderen in Baden-Württemberg wohl frühestens ab 11. Mai geben, schreibt der Golfverband und folgert daraus: „Der Sport wird aktuell in Baden-Württemberg nicht gehört – und das trotz der bisher gezeigten Solidarität und der Vorlage von ausgefeilten Hygienekonzepten und Leitfäden für den Spielbetrieb bei den zuständigen Ministerien.“ Unzfrieden über das Ergebnis des jüngsten Treffens von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder war auch BWGV-Präsident Otto Leibfritz: „Ich bin mehr als enttäuscht, dass dem Sport in Baden-Württemberg, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, offensichtlich keine besondere Bedeutung beigemessen wird. In den bisherigen Statements unserer Politiker findet der Breitensport mit seinen rund 3,7 Millionen Mitgliedern nahezu keine Erwähnung. Insbesondere bei den Outdoor-Sportarten ist, nachdem über Wochen Solidarität geübt wurde, eine Öffnung überfällig.“ Um dies zu erreichen, wird laut Verband eine Golfanlage den Klageweg beschreiten. Der BWGV unterstützt dieses Vorgehen ausdrücklich, „da die Existenz der insgesamt 90 Golfanlagen in Baden-Württemberg ernsthaft in Gefahr ist“. Unter den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen seit einigen Tagen bereits wieder Golf gespielt werden darf in Berlin-Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen; ab 6. Mai ist Golf als Outdoor-Sport in Niedersachsen zugelassen.