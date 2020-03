Busse im Alb-Donau Kreis: Ab Montag gilt der Ferienfahrplan

In Bayern gelten ab Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger.

Baden-Württemberg kündigt nun ebenfalls striktere Auflagen an. Was das jetzt für die Bürger bedeutet.

Was ist in Baden-Württemberg erlaubt, was ist verboten? Alle Gaststätten müssen ab Samstag schließen. Sie dürfen aber weiter Essen zum Mitnehmen verkaufen und ausliefern. In der Öffentlichkeit sind Ansammlungen von mehr als drei Personen verboten, es sei denn, es handelt sich um Familien mit Kindern.