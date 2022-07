Burgmaier feiert wieder Sommerfest

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat die Firma Burgmaier vor Kurzem wieder ihr alljährliches Sommerfest auf dem Sportplatz in Allmendingen gefeiert.

Trotz dem zeitgleich stattgefundenem Ulrichs-Fest in Berg haben sich rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive ihrer Familien und Kinder auf dem Sportplatz in Allmendingen eingefunden, berichtet das Unternehmen in einem Schreiben. Jede Altersklasse hatte ihren Spaß. So gab es einen Menschenkicker, bei dem sechs Mannschaften um die Siegerpokale auf dem Treppchen gespielt haben. Ein Rennsimulator lockte Jung und Alt vor die Bildschirme und erfreute nicht nur Rennsportfanatiker und Adrenalinjunkies. Die Kinder konnten sich auf der Hindernis-Hüpfbahn austoben und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Besonderer Dank und Lob geht an den Allmendinger Sportverein TSV, die Jungs der aktiven Mannschaft haben nicht nur tatkräftig auf- und abgebaut, sondern in jeder Hinsicht mitgeholfen, dass das Fest ein voller Erfolg wurde. „Es freut mich jedes Jahr wieder aufs Neue, wenn das Fest so zahlreich angenommen wird und alle ihren Spaß haben. Das Fest war wieder ein riesen Erfolg“, so der Geschäftsführer Karl-Hugo Schick.