Bunter Umzug zieht durch Kirchen

Die ersten dunklen bedrohlichen Wolken haben am Sonntag einen Bogen um Kirchen gemacht und so konnte der Festumzug des Kreismusikfestes bei strahlendem Sonnenschein, angeführt von der Fahnenabordnung der gastgebenden Musikkapelle Kirchen, beginnen. Gefolgt vom partnerschaftlich verbundenen Musikverein Dächingen und der Frauengruppe Dächingen mit ihren Obstwiesenerzeugnissen kam der Gastgeber des nächsten Kreismusikfestes der MV Kirchbierlingen.

Der Kindergarten St. Martinus Kirchen hatte sich zu einer bunten Melodie formiert, Notenschlüssel, Halbe-Noten, Viertel-Noten und ganz kleine Achtel-Noten erklangen. Die Schützengilde Rottenacker hatte mit Böllerschüssen vom Galgenberg den Umzug angeschossen. Munderkingen war mit Musikkapelle, Bürgerwehr samt Kanonenwagen und Bürgermeister Helmut Lohner auf der Tribüne stark vertreten.

Kicken im Festumzug

Die Nikolauskapelle aus Tiefenhülen führte der MV Schmiechen mit. Die Damenabteilung der Sportfreunde Kirchen ist riesig und heißt Grashüpfer, von den Minis bis zur Spätlese waren alle dabei. Die Jugendfußballer der SF Kirchen konnten auch im Umzug das Kicken nicht lassen. Der Musikverein Mundingen hat einen besonderen Bezug zum Wein, und führte eine Riesenweinflasche auf einem Wagen mit. Nette Marketenderinnen schenkten ihn an durstige Umzugsbesucher aus. Die große Kreisstadt Ehingen war mit Stadtkapelle und Bürgerwache samt Spielmannszug angerückt. Der Weddeclub Deppenhausen hatte seinen ganzen Fuhrpark an landwirtschaftlichen Oldtimern mobilisiert.

Aus Oberstadion waren nicht nur Bürgermeister Kevin Wiest und dem MV auch die Firma Kaufmann mit einem „Hoch die Zimmermannskunst“ gekommen. Der Skiclub Kirchen hatte seine allerersten Skier vom Dachboden geholt und zeigte sie stolz im Umzug, die Taekwondo-Gruppe mit Hermann Betz gab vor der Ehrentribüne eine kleine Vorstellung. Trotz der Hitze schmiedeten die Mitarbeiter von der Metalltechnik Kirchen über offenem Feuer ihr Eisen. Besonders originell der Wagen des Liederkranzes Kirchen, der ganze Chor, dirigiert von Rolf Ströbele, fuhr im Puppenformat im Umzug mit.

Ziegen laufen mit

Seit 85 Jahren liefert die Berg-Brauerei in den Gasthof Hirsch im Ort ihr Bier, ein Wagen aus der ersten Zeit durfte nicht fehlen. Die Schreinerei Dreher aus Kirchen verteilte Werkzeugkisten im Kleinformat. Der Motorradclub hatte Fahrzeuge, so alt wie die Musikkapelle und von heute, aufgeladen. Die Musikerkollegen aus Allmendingen machten Werbung für ihr Kreiselmusikfest am nächsten Wochenende. Beim Wagen der Bürgeleshexen wurde ein zünftiges „Zenka ra“ laut. Das Forstamt Ehingen mit dem Stützpunkt in Mochental zeigte, wie dort gearbeitet wird. Der Abt von Zwiefalten führte seinen Sommersitz Mochental auf dem Wagen mit. Der Ziegenzüchterverein Ehingen kam mit einigen besonders schönen Tieren. Als der Erntewagen aus Altsteußlingen durch die Straßen fuhr, spannten die ersten Zuschauer ihre Schirme auf. Beim letzten Wagen von der Berg-Brauerei goss es dann in Strömen. (kö)