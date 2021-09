Kurioses, Hochburgen, Reaktionen: Alles Wichtige für den Wahlkreis Ulm

Das Wichtigste auf einen Blick

Direktmandat geht an Ronja Kemmer (CDU)

Marcel Emmerich (Grüne) zieht ebenfalls in den Bundestag ein

SPD gewinnt im Vergleich zu 2017 deutlich an Stimmen

++ Was sagen Sie zum Wahlergebnis?

++ Gewinne und Verluste der Parteien

++ Das sind die Partei-Hochburgen

In diesen Gemeinden im Wahlkreis 291 haben die Parteien die meisten Stimmen erhalten (in Prozent):

CDU: Grundsheim (58,6; im Vergleich zu 2017: - 16,2)

SPD: Rottenacker (23,7; im Vergleich zu 2017: +2,8)

Grüne: Ulm (24,4; im Vergleich zu 2017: + 7,4)

AfD: Börslingen (17; im Vergleich zu 2017: -3,8)

FDP: Öllingen (20,3; im Vergleich zu 2017: +0,4)

In den nachfolgenden Gemeinden wiederum haben die Parteien die wenigsten Stimmen erhalten:

CDU: Ulm (20,2; im Vergleich zu 2017: -10,7)

SPD: Unterstadion (9,5; im Vergleich zu 2017: -1,8)

Grüne: Grundsheim (1,7; im Vergleich zu 2017: -2,9)

AfD: Westerstetten (6,9; im Vergleich zu 2017: -2,4)

FDP: Holzkirch (10,3; im Vergleich zu 2017: -3,4)

Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Weidenstetten mit 86,9 Prozent, die geringste wiederum in Untermarchtal mit 40,2 Prozent.

++ So wurde in den einzelnen Gemeinden gewählt

Das Ergebnis sank zwar gegenüber dem Jahr 2017 um etwas mehr als zehn Prozentpunkte, dennoch ging die CDU in Munderkingen auch bei der Bundestagswahl 2021 mit 32,96 Prozent der Zweitstimmen als Sieger hervor. Der Vorsprung freilich schmolz. Die größten Zugewinne verbuchte die SPD.

Die CDU bleibt stärkste Kraft in Heroldstatt, musste aber Einbußen hinnehmen.

Die politischen Extremen wiederum verlieren in Laichingen an Boden.

++ Direktmandat geht an Ronja Kemmer (CDU)

Als Ronja Kemmer kurz vor 21 Uhr durch die Türe zur Wahlparty der CDU tritt, brandet Applaus auf. Mitgebracht in die Pizzeria im Untergeschoss des Ulmer Rathauses hat sie Ehemann Fabian und ihre Tochter Pauline. Der Beifall kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kemmer und ihre Mitstreiter mit dem Ergebnis ziemlich bedient sind.

