Bundestagsabgeordnete Kemmer unterstützt regionale Busunternehmen

In Berlin haben diese Woche Vertreter der Busunternehmen für die Arbeitsplätze, in der von der Corona-Krise besonders betroffenen Branche demonstriert. Mit dabei war auch Günter Eberle als Vertreter für die Firma Bottenschein. „Nicht nur, dass jedes Bundesland eigene Corona-Regeln für touristische Busreisen hat, es halten sich viele Kunden weiterhin bei der Buchung sehr zurück“, sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete der Region, Ronja Kemmer.

Hoffnung auf weiteres Programm

Der Bund hat nach den bisherigen Soforthilfen weitere 25 Milliarden Euro für Überbrückungshilfen für alle Branchen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kündigte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein eigenes Programm von 170 Millionen Euro für die Busunternehmen an. „Busse, die weiterhin nicht fahren, verursachen hohe Kosten. Wenn wir die mittelständisch geprägte Busbranche retten wollen, braucht es eine neue Unterstützung“, so die Bundestagsabgeordnete, die hier im Anschluss an die Kundgebung mit mit Günter Eberle zu sehen ist.