Bundesstraße 465 bleibt bis 5. September gesperrt

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Straßen, macht bis voraussichtlich 4. September auf der B 465 zwischen Ehingen und Altsteußlingen auf einer Länge von rund 1200 Metern Belagsarbeiten. Es wird zunächst die Asphaltdeckschicht sowie die Asphaltbinderschicht abgefräst, anschließend werden die Abwasser- und Wasserkontrollschächte sowie die Einlaufschächte in der Ortsdurchfahrt Altsteußlingen an die neue Asphalthöhe angepasst. Danach wird eine neue Asphaltbinder- sowie –deckschicht eingebaut.

Der alte Fahrbahnbelag weist in diesem Bereich starke Risse und Verdrückungen auf und muss deshalb erneuert werden. Gleichzeitig laufen auf dem gesperrten Streckenabschnitt noch weitere Straßensanierungsarbeiten sowie Baumfällarbeiten.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. September und die Kosten der Belagsmaßnahme belaufen sich auf rund 260 000 Euro

Der Verkehr wird während dieser Zeit in Fahrtrichtung Ehingen über Frankenhofen, Grötzingen, Allmendingen nach Ehingen geleitet, der Verkehr in Richtung Reutlingen wird an Ehingen nach Untermarchtal, Granheim, Frankenhofen umgeleitet. Es ist in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.