Bundesliga-Tour im Westen – Auszeichnung für Yebo

Die sportliche Wochen-Rückblende:

Bundesliga-Fans waren im Westen: Als sich der SZ-Mitarbeiter am Sonntag bei Felix Schelkle über das Testspielergebnis des VfL Munderkingen erkundigte, traf er ihn telefonisch auf einem Parkplatz in Köln an. Schelkle war mit drei weiteren Bundesliga-Fans auf Tour im Westen. Am Freitag waren sie beim 2:2 in Mönchengladbach gegen Werder Bremen, am Samstag beim 1:0 auf Schalke gegen Hertha BSC Berlin und am Sonntag beim 3:2-Sieg des VfB Stuttgart in Köln. Krönung war sicher der VfB-Sieg am Sonntag.

Sportkreisjugend weiterhin in Hummels Händen: Seit 1989 war es zunächst Siegfried Hummel und jetzt ist seine Tochter Sonja Stückle in der zweiten Amtsperiode Vorsitzende. Jetzt ist mit Enkelin Elke Stückle die dritte Generation in den Beirat nachgerückt. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, sagte dazu Jörg Spaniel. Siegfried Hummel ist wie Enkelin Elke ebenfalls schon mit 22 Jahren in den Beirat eingezogen.

Klirrende Kälte: „Das haben wir uns nicht angetan“, sagte Allmendingens Spielertrainer Sascha Wasner, als das vorgesehene Testspiel in Reinstetten am 27. Februar wegen 18 Grad minus ausfiel.

Der Torjäger trifft: „Timo Rothenbacher macht den Unterschied”, sagte Unterstadions Trainer Christian Bauernfreund nach der Niederlage seiner Mannschaft im Testspiel am Sonntagabend in Neufra gegen den FC Schelklingen/Alb. Zwei Tore erzielte der FC-Goalgetter. (ai)

Auszeichnung: Kevin Yebo vom Team Ehingen Urspring ist Youngster des Monats Februar in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA. Die Liga-Verantwortlichen hatten den 21-Jährigen neben Jonas Grof (Phoenix Hagen) und William McDowell-White (Baunach Young Pikes) nominiert, die Fans honorierten die starken Leistungen Yebos und wählten ihn zum besten Youngster in den Spielen des vergangenen Monats. Auch in der Kategorie Spieler des Monats war Kevin Yebo nominiert, doch diese Abstimmung gewann Alex Herrera – auch dank seiner Vorstellung im Spiel von Phoenix Hagen in Ehingen. Beim Hagener 89:80 erzielte der US-Amerikaner 30 Punkte. Apropos US-Amerikaner: Die Wahl zum Spieler des Monats Februar in der ProB gewann Kameron Taylor, in der vergangenen Saison noch im Trikot von Ehingen Urspring und seit dieser Saison für die Dragons Rhöndorf am Ball ist.

Immer dabei: Spielen wird Devon Moore in dieser Saison wohl nicht mehr, der Mittelhandbruch, den sich der Point Guard im Spiel gegen Kirchheim im Januar zugezogen hat, verhindert dies. Moore bringt sich anderweitig ein, unterstützt Moore im Training schon mal Chefcoach Domenik Reinboth und ist als Ratgeber und Motivator auch bei den Spielen im Kreis der Teamkollegen zu finden. „Wir versuchen ihn einzubinden“, sagt Reinboth, der trotz der gut verlaufenden Heilung („Besser als erwartet“) aber wenig Hoffnung hat, dass Moore in der Schlussphase der Saison noch mal das Trikot überstreifen wird. Den Spieler selbst kribble es zwar mächtig in den Fingern, aber einen verfrühten Einsatz wolle man nicht riskieren.

Besuch aus der Heimat: Der aus Berlin im US-Bundesstaat Ohio stammende Seger Bonifant hatte am Sonntag im Spiel der Steeples gegen Rasta Vechta einen eigenen kleinen „Fanclub“ auf der Tribüne: seine Familie. Hallensprecher Stefan Schaarschmidt begrüßte zum Ende des ersten Viertels die sechsköpfige Gruppe. An den vertrauten Gesichtern auf der Tribüne wird es nicht gelegen haben, dass der 24-jährige Flügelspieler diesmal nicht so zum Zug kam wie so oft in dieser Saison – das lag eher am Gegner aus Vechta, der besten Mannschaft der Liga.

Zukunft auf dem Feld: Im letzten Viertel des zu diesem Zeitpunkt bereits entschiedenen Spiels der Steeples gegen Vechta bekam die Jugend viel Einsatzzeit. Zeitweise waren außer Routinier Achmadschah Zazai nur NBBL-Talente auf dem Feld. Moritz Noeres, Kevin Strangmeyer und Nils Leonhardt sind alle Jahrgang 2000, Lucas Loth, den die Steeples erst im Januar für die ProA nachgemeldet hatten und der gegen Vechta erstmals in der Zweiten Liga zum Einsatz kam, ist Jahrgang 2001. „Die Jungs müssen alle noch hergefahren werden, sie haben noch keinen Führerschein“, sagte Steeples-Trainer Domenik Reinboth. Aber auch Vechta hat einige junge Spieler im Kader – allen voran der 18-jährige Philipp Herkenhoff und der erst 15-jährige Luc van Slooten, die beim BBL-Aspiranten regelmäßig spielen. „Das sind Top-Talente in Deutschland“, so Reinboth.

Keiner ging leer aus: Herkenhoff (15 Punkte) und van Slooten (3) trafen gegen die Steeples, wie auch der gesamte Rest der Mannschaft. Als Christopher Razis knapp eine Minute vor Schluss den Ball zum 97:69 für Vechta im Korb versenkte, hatte auch der letzte der elf aufgebotenen Rasta-Spieler auf der Anzeigetafel eine Zahl hinter seinem Namen.

Botschaft angekommen: Winfried Biberacher, Trainer des Handball-Bezirksligisten TSG Ehingen, hatte sich seine Spieler nach der enttäuschenden Vorstellung und der Niederlage bei der SG Ulm & Wiblingen zur Brust genommen und eine Leistungssteigerung gegen Blaustein II angemahnt – und die bekam er dann auch zu sehen. Mit 36:21 fertigte eine von Beginn an konzentrierte TSG den Gegner ab. Selbst gegen vermeintliche Außenseiter darf man sich keinen Schlendrian erlauben, wenn man weiter um die vorderen Plätze mitmischen will. Biberacher: „Ich denke, meine Spieler haben’s begriffen.“ (aw)