Bugrad bricht: Flugzeug überschlägt sich

Kurz vor 14 Uhr hatte das Flugzeug am Sonntag in Ehingen zum Landeanflug auf den Flugplatz angesetzt. Am Steuer saß ein 35-Jähriger. Als das Bugrad aufsetzte, brach es ab. Der Propeller drehte in die Erde und das Ultraleichtflugzeug überschlug sich.

Neben dem Pilot saß auch ein 58-Jähriger im Flugzeug. Er trug leichte Verletzungen davon. Laut Felix Lukasch, Vorsitzender des Sportflieger-Clubs-Ehingen, konnten die beiden Insassen selbst aussteigen und wurden von Vereinsmitgliedern ins Krankenhaus gefahren.

Den Schaden an dem Flugzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

„Es ist eigentlich das erste Mal, dass so etwas auf unserem Flugplatz passiert ist“, sagt Felix Lukasch. Der verunglückte Pilot sei ein Gast gewesen, der in Ehingen mit seiner eigenen Maschine zu Besuch war.