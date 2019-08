Bug bricht: Flugzeug überschlägt sich

Kurz vor 14 Uhr hatte das Flugzeug am Sonntag in ehingen zum Landeanflug auf den Flughafen angesetzt. Am Steuer saß ein 35-Jähriger. Als das Bugrad aufsetzte, brach es ab. Der Propeller drehte in die Erde und das Ultraleichtflugzeug überschlug sich.

Neben dem Pilot saß auch ein 58-Jähriger im Flugzeug. Er trug leichte Verletzungen davon. Den Schaden an dem Flugzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun die Ermittlungen aufgenommen.