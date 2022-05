Bürgerdialog zur Quartiersentwicklung am Wenzelstein

Die Stadt Ehingen plant, am Wenzelstein den Bebauungsplan „Wenzelstein III“ samt seiner zehn rechtskräftigen Änderungen neu aufzusetzen und an aktuelle Anforderungen und Gegebenheiten anzupassen. Dies teilt die Verwaltung mit. Da hierdurch in ein bestehendes Gebiet eingegriffen wird, ist eine sensible und bedarfsgerechte Vorgehensweise erforderlich. Aus diesem Grund erhalten Bewohner, hiesige Einrichtungen und Vereine sowie andere interessierte Bürger die Möglichkeit erhalten, sich in die Entwicklung des Stadtteils einzubringen. Dazu findet am 22. Juni ab 17.30 Uhr im Pausenhof der Realschule am Wenzelstein ein Bürgerdialog statt. Zunächst wird näher über das Projekt der Bebauungsplanänderung und über die Bürgerbeteiligung und deren Meilensteine informiert und es wird für die Teilnehmenden die Gelegenheit geben, an fünf moderierten Stationen mit verschiedenen Themenschwerpunkten ihre Anregungen, Hinweise, Bedenken und Potenziale zu äußern, die mit in die weitere Projektentwicklung aufgenommen werden. Wer sich für das Projekt und die Quartiersentwicklung im Wenzelstein interessiert, ist zum Bürgerdialog eingeladen.