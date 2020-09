Buck’s Höflesbeck erlebt einen großen Ansturm bei der Eröffnung

Der Bäcker Buck’s Höflesbeck hat am Dienstag die Türen zu seinen neuen Räumen für die Kunden geöffnet. Schon mit der Öffnung der Tür am frühen Morgen seien die Kunden in Scharen in den neuen Verkaufsraum geströmt, berichtet Susanne Heckenberger. „Die Resonanz ist wirklich super“, freute sich die Chefin.

Begrüßung mit Sekt und Häppchen

Am Eingang wurden die Gäste mit einem Gläschen Sekt empfangen und bekamen kleine Häppchen, wie Butter- oder Schmalzbrote gereicht. Mancher Gast wollte nur mal schauen, wie die Bäckerei mit den neuen Sitzplätzen im Café-Bereich aussieht, andere erledigten gleich einen Großeinkauf. Sowohl vor, als auch hinter der Theke herrschte reges Treiben: Das große Team des Bucks Höflesbeck war beschäftigt, die vielen Kunden zu bedienen.