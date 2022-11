Brust-Tag im Gesundheitszentrum Ehingen

Unter dem Motto „Komplementärmedizin nach Prof. Beuth“ findet der Brust-Tag des Brust-Zentrums Donau-Riß in diesem Jahr wieder im Gesundheitszentrum Ehingen statt. Die Veranstaltung ist am Mittwoch, 9. November, 17.30 Uhr, Hopfenhaus-Restaurant des Gesundheitszentrums Ehingen

„Ein interdisziplinäres Ärzte- und Pflegeteam, speziell ausgebildete Breast-Care-Nurses, eine Behandlung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ – das zeichnet unsere Arbeit im Brust-Zentrum aus und darauf können Sie sich auch in der Zukunft verlassen“, erklärt Albrecht Schwämmle, derzeitiger Leiter der Frauenklinik des Alb-Donau Klinikums Ehingen.

Mit der Diagnose Brustkrebs ändert sich für die betroffenen Frauen alles. Ihr gewohntes Leben steht auf dem Kopf. Was gestern noch selbstverständlich war und Sicherheit gab, ist plötzlich anders. In dieser oft als hilflos erlebten Situation fragen sich viele Betroffene, was sie selbst zu ihrer Heilung beitragen können.

Mit dem Hauptvortrag des diesjährigen Brusttags möchte die Frauenklinik Ehingen zeigen, dass man das eine tun kann, ohne das andere lassen zu müssen. Die sinnvolle Kombination aus Komplementär- und Schulmedizin wird deshalb Thema des Abends sein.

Der Brust-Tag am 9. November im Gesundheitszentrum Ehingen wird um 17.30 Uhr eröffnet von Albrecht Schwämmle und Regine Gabereder-Sütel von der Frauenselbsthilfegruppe Ehingen. Um 17.50 Uhr beginnt der Vortrag von Nadja Will. Sie spricht zum Thema „WISSENschaft(t)LEBEN – Komplementärmedizin nach Prof. Beuth“. Er verstand komplementäre Maßnahmen als Ergänzung und nicht als Alternative zur Schulmedizin. In Kombination sollen sie etablierte Behandlungen unterstützten und optimieren, um so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Es geht dabei unter anderem darum, Therapien zu verbessern, Nebenwirkungen zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen.

Eine anschließende Diskussion bietet Platz für Fragen, Erfahrungsaustausch und neue Erkenntnisse.