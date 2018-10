Brust-Tag im Gesundheitszentrum

Unter dem Motto „Zukunft leben – Gemeinsam gegen den Brustkrebs“ findet der Brust-Tag des Brust-Zentrums Donau-Riß in diesem Jahr im Gesundheitszentrum Ehingen statt.

„Beste medizinische Betreuung durch ein interdisziplinäres Ärzte- und Expertenteam, spezielle Betreuung durch Breast-Care-Nurses und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs – das zeichnet uns aus und darauf können Sie sich auch in der Zukunft verlassen“, erklärt Ulf Göretzlehner, Chefarzt der Frauenklinik Ehingen und Ärztlicher Direktor des Alb-Donau-Klinikums Ehingen.

Um dies auch nach außen sichtbar zu machen und Sicherheit auch durch Information zu geben, bietet das Brust-Zentrum Donau-Riß bereits zum 13. Mal den Brust-Tag an. Er bietet die Möglichkeit, sich über Bewährtes und Aktuelles zu informieren. Die Besucher erfahren, welchen Einfluss Selen auf die Krebserkrankung hat und welches Konzept hinter dem Brustzentrum und der Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe steht. Der Brust-Tag findet am Dienstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr im Konferenzbereich des Gesundheitszentrums Ehingen in der Hopfenhausstraße 6 statt. Eröffnet wird der Abend von Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis und Ulf Göretzlehner.

Um 17.15 Uhr spricht zunächst Günther Stoll von der Firma Biosyn Arzneimittel GmbH über „Selen – Immunologie und Krebs“. Um 18.10 Uhr stellt Marika Stiehle, die Vorsitzende der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Ehingen, ihre Gruppe und deren Arbeit vor. Direkt im Anschluss erklärt Ulf Göretzlehner in seinem Vortrag, weshalb die Frauenselbsthilfegruppe so wertvoll ist. Den letzten Vortrag des Tages hält Corinna Eisele, Diätassistentin der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis. Ihr Vortragstitel lautet „Fit und Gesund – Ernährung nach Brustkrebs“. Im Anschluss daran fasst Ulf Göretzlehner die Themen zusammen. Eine Diskussion bietet Platz für Fragen, Erfahrungsaustausch und neue Erkenntnisse. Das Schlusswort zum diesjährigen Brust-Tag wird ebenfalls vom Chefarzt der Frauenklinik kommen.