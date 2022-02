Brennende Kaffeemaschine ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein technischer Defekt – so vermutet Stadtbrandmeister Oliver Burget – hat am Mittwochvormittag den Brand einer Kaffeemaschine in der Huchenstraße in Ehingen verursacht.

In der Folge entzündeten sich auch andere Küchengeräte rund um das defekte Gerät oder schmolzen aufgrund der Hitze, erklärt Burget.

Nachbar greift beherzt ein

Die Bewohnerin der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses verließ die Wohnung und rief die Feuerwehr. Ein beherzt eingreifender Nachbar löschte mit Wasser das Feuer in der Küche. Als die Feuerwehr mit dem Löschzug vor Ort eintraf, waren die Flammen bereits erloschen, sagt Burget.

Die Feuerwehrleute kontrollierten die Brandstelle und befreiten das Treppenhaus mit Hilfe eines Drucklüfters vom Rauch. „Die Wohnung ist weiter bewohnbar“, sagt der Stadtbrandmeister. Die Küche sei allerdings ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Feuerwehr mit 22 Männern und vier Fahrzeugen waren auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort, wurden aber nicht benötigt. „Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet“, so Burget.