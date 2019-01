Bremer Stadtmusikanten sind ein starkes Quartett

Gemeinsam groß herauszukommen, ist das Ziel von Esel, Hund, Katze und Hahn. Nach Bremen machen sie sich auf den Weg, um dort Stadtmusikanten zu werden. Wie das geht, hat die Badische Landesbühne Bruchsal vielen Kinder am Dienstagnachmittag in der Lindenhalle äußerst lebendig vorgeführt.

In der Bearbeitung von Peter Ensikat hat das fabelhafte Märchen besonders viel Wirklichkeitsbezug. Als er es 1992 herausbrachte, standen in einem Teil der vergrößerten Republik ziemlich viele Leute da wie ausgediente Tiere, die vom Leben nicht mehr viel zu erwarten hatten. Doch „Etwas Besseres als den Tod finden wir überall“ lautet das in der Fassung der Gebrüder Grimm gefundene Überlebensmotto.

Vier sind es, die sich der Not gehorchend zu gemeinsamem Handeln entschließen, denn nicht viel mehr sind es, die am Ende des Mittelalters in norddeutschen Städten als Musikanten angestellt werden. Zwei Trompeter, ein Posaunist und zwei Pfeifer waren es in Bremen um 1500.

Spannend und mit Musik untermalt gibt das siebenköpfige Ensemble der Badischen Landesbühne das Zusammenraufen von vier Individualisten zur schlagfähigen Truppe, der es gelingt, die Beute reicher Raffkes in ihren Besitz zu bringen. Dabei sind sich Hund und Katz wie gewohnt anfänglich gar nicht gewogen. Die Aussicht, im Kochtopf zu enden, treibt auch dem Hahn das nostalgische Sehnen nach der doch gar nicht so schlechten Vergangenheit aus dem Hals. Der Besonnenheit des bescheidenen Esels ist es am Ende zu verdanken, dass die vier sich als erfolgsorientierter Freundschaftsbund auf den Weg nach Bremen machen.