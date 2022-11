Breite Unterstützung im Kampf gegen überflüssige Pfunde

Patienten, die unter Adipositas leiden, haben es im doppelten Sinn des Wortes schwer. Während für viele leicht übergewichtige Menschen zum Beispiel die nächste Kleidergröße ein erreichbares Ziel darstellt, haben adipöse Menschen ganz andere Probleme. Denn bei Menschen mit Adipositas geht es darum, durch eine Behandlung der chronischen Erkrankung eine Reihe von erheblichen Folgeerkrankungen zu verhindern oder zu verzögern. Von Adipositas spricht man ab einem BMI von 30 oder höher. Bei einer 1,70 Meter großen Person besteht zum Beispiel ab 86,7 Kilogramm Adipositas, heißt es in einem Schreiben des Alb-Donau-Klinikums (ADK).

Menschen mit Adipositas haben oft einen viel zu großen Berg vor sich und häufig keine Ahnung, wie und wo sie überhaupt anfangen sollen. Hier kommt das Adipositas Netzwerk Alb-Donau ins Spiel, das seit 2019 adipösen Patienten in der Region hilfreich zur Seite steht. Der Erstkontakt ist in der Regel die in Erbach praktizierende Ernährungsmedizinerin Dr. Ruth Krauss. „Im ersten Termin geht es zunächst darum, die Ist-Situation zu erfassen. Wo liegen die Probleme des Patienten, was kann er selbst ändern, wo braucht er Unterstützung. Ich frage auch ab, welche körperlichen Einschränkungen schon bestehen, denn bei der Behandlung geht es auch darum, bereits entstandene Folgeerkrankungen gut zu behandeln und andere möglichst zu verhindern. Wenn klar ist, für welchen Weg sich ein Patient entscheidet, können die nächsten Schritte eingeleitet werden.“ Oft sind das eine Ernährungsberatung und Rehasport.

Denn neben dem Erlernen von günstigen Ernährungsgewohnheiten ist auch eine Steigerung der körperlichen Aktivität wichtig. „Viele denken da an den wöchentlichen Sportkurs, aber wichtiger ist es, die Alltagsaktivität zu erhöhen. Also zum Beispiel mehr Wege zu Fuß zurückzulegen oder das Auto gegen das Fahrrad zu tauschen. Darüber hinaus kann dann ein gelenkschonendes Training in einer geschützten Gruppe die Unterstützung bieten, die viele gerade am Anfang brauchen“, so Dr. Krauss. In der Ernährungsberatung werden die Patienten von den staatlich anerkannten Diätassistenten Anja Häußler und Nicole Knoll geschult. Dabei geht es nicht nur um das Wissen über eine gesunde Ernährung. Die Patienten erhalten dort auch Tipps für die praktische Umsetzung im Alltag.

Neben Patienten, die die Abnahme konservativ angehen wollen, gibt es auch solche, die auf Grund ihres BMI oder bereits bestehender Folgeerkrankungen für eine bariatrische oder metabolische Operation in Frage kommen. Der Ansprechpartner hierfür ist Bernd Nasifoglu, Sektionsleiter für Viszeralchirurgie im Alb-Donau Klinikum Ehingen.