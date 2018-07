Das wichtige Glasfasernetz in Baden-Württemberg wird weiter ausgebaut. In den Alb-Donau-Kreis fließt rund eine halbe Millionen Euro. Begünstigt werden aktuell unter anderem Schelklingen, Emeringen, Oberstadion, Griesingen und Emerkingen.

„Wer was leistet, der wird auch belohnt. Daher freut es mich, dass sich unser Einsatz weiterhin auszahlt und Thomas Strobl heute sieben Bürgermeistern des Alb-Donau-Kreises Breitbandbescheide überreicht hat“, so der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel am Freitag in Stuttgart.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl stellte am Freitag bereits zum vierten Mal in diesem Jahr neue Gelder für den Glasfaserausbau zur Verfügung. Insgesamt investiert das Land rund 17,4 Millionen Euro in 105 Projekte. In diesem Zuge werden auch acht Projekte in sieben Kommunen aus dem Alb-Donau-Kreis gefördert.

Mit dabei im Fördertopf sind:

Gemeinde Lonsee (52 036 und 26 915 Euro)

Stadt Schelklingen (36 900 Euro)

Gemeinde Emeringen (5250 Euro)

Gemeinde Oberstadion (12 005 Euro und bereits 433 195 Euro im Dezember 2017)

Gemeinde Griesingen (330 972 Euro )

Verwaltungsverband Langenau (6125 Euro)

Gemeinde Emerkingen (12 900Euro)

„Heute war wieder ein richtig guter Tag für unsere Heimat mit rund einer halben Millionen Euro Fördermittel. Unser angepeiltes flächendeckendes Glasfasernetz wird im Alb-Donau-Kreis langsam zur Realität. Für den Einsatz danke ich allen Beteiligten. Sie gestalten damit ihm wahrsten Sinne Zukunft“, so Hagel zum Abschluss.