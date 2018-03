Braun-Nachfolger wird gewählt

Die Fußball-Jugendleiter aus dem Bezirk Donau treffen sich am Montag, 19. Februar, zu ihrer alle drei Jahre stattfindenden Hauptversammlung in der Lautertalhalle in Lauterach (Beginn: 19.30 Uhr). Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Bezirksjugendleiters – Horst Braun, der in diesem Jahr Nachfolger von Jürgen Amendinger als Bezirksvorsitzender werden soll, stellt sich nach neun Jahren nicht mehr zur Wahl. Die Suche nach einem Kandidaten für die Bezirksjugendleitung sei langwierig gewesen, teilt Braun mit. Doch sei er froh, dass sich mit Bernd Müllerschön „ein engagierter Bezirksmitarbeiter“ zur Kandidatur bereiterklärt habe. Müllerschön ist Beisitzer im Bezirksjugendausschuss und Jugendstaffelleiter. Weitere Bewerber dürfen sich am Abend der Versammlung noch zur Wahl stellen. Weitere Tagesordnungspunkte der Versammlung sind der Bericht des Vertreters des Verbandsjugendausschusses, Ehrungen und Auszeichnnungen.