Brass Band Oberschwaben-Allgäu trifft auf Cabaret

Für einen vergnüglichen musikalischen Abend hat am Samstag das Zusammentreffen der Brass Band Oberschwaben-Allgäu mit dem Kabarettisten und Professor für Tuba, Andreas Martin Hofmeir, gesorgt. Acht Werke, gespielt von der ungefähr dreißigköpfigen Band, wurden ergänzt durch Ansagen mit Unterhaltungswert und Gedichten des Professors, der bei einigen Stücken selbst zur Tuba griff.

Für rund 150 Gäste in der Lindenhalle wurde das Zusammentreffen der Brass Band Oberschwaben mit dem Solisten Andreas Martin Hofmeir zu einer musikalisch brillanten, aber auch äußerst vergnüglichen Angelegenheit. „Brass & Cabaret“ lautete die Überschrift des Abends. Unter dem neuen Dirigenten, dem seit August 2018 der Band vorstehenden Schweizer Enrico Calzaferri, eröffnete die Formation mit der „Variation on Laudate Dominum“ von Edward Gregson scheinbar unspektakulär, aber filigran und mit Raum für Soli den Abend. „Lobe den Herrn“ war für den barfuß hinzukommenden Moderator des Abends, Andreas Martin Hofmeir ein gutes Stichwort, denn am Vortag war der Welttubatag. So verkündete der Kabarettist und Professor für Tuba an der Universität Mozarteum Salzburg, die Tuba sei die Krönung des Instrumentenbaus und es gebe sie auch fürs Handgepäck. Insoweit spielte er auf alle kleineren Blechinstrumente an, lobte aber die Brass Band, in der nur Raum für Blech sei und keine störenden Streicher vorhanden seien.

Im Norden Englands in den Kohlebergwerken hätten Brass Bands im frühen 19. Jahrhundert ihren Ursprung gehabt. „Kräftiges Blasen der Instrumente als Vorbeugung vor Lungenerkrankungen“, erläuterte der Professor und fragte, „welchen Heileffekt hat es, wenn mit Pferdehaaren über gespannte Därme gestrichen wird?“

„Die ersten Tubisten haben das Instrument nicht freiwillig gelernt, das ist bis heute so geblieben“, trieb der aus Bayern stammende Hofmeir seine Einschätzungen auf die Spitze und ergänzte, man habe Leuten eine Tuba in die Hand gedrückt, die an anderen Stellen ersetzbar waren. Für das Tubakonzert von Edward Gregsons „Concerto for Tuba“ setzte sich Hofmeir als Solist ins Orchester. Dass er ab und zu so klang wie die Köchin bei Sergei Prokofjews „die Liebe zu den drei Orangen“, die selbige durch das Ablassen von Luft vor Diebstahl schützte, war mehr als nur subjektives Empfinden des Publikums. Dass Hofmeir an Fredl Fesl erinnert, dürfte er auch schon mal gehört haben.

Scherze über Instrumente

„Es gibt in der Welt der Chöre echte Männer und Tenöre“: Kabarettist Hofmeir führte mit den nächsten Sprüchen über zum dritten Stück, „Sinfonietta No. 3“ von Etienne Crausaz. Wie nennt man eine Tuba, die zu heiß gewaschen wurde? Tenorhorn. Hierzu präsentierte er zwei Gedichte, eines in Deutsch, und eines in Starckdeutsch, bei dem Konsonanten verhärtet und Vokale heruntergedunkelt werden – „das Deutsche zuerst, das ist dramaturgisch sinnvoller“. Bezüglich der Posaune könne man kaum von einem Musikinstrument sprechen: „Der Po-Sau-Nist klingt viel versauter, als er ist.“

Nach der Pause dirigierte Enrico Calzaferri, also Heinrich Eisenstrumpf, „Crown Imperial“, das William Walton für die Krönung von Edward dem Achten zum britischen König komponiert hatte. Gekrönt wurde freilich dessen Bruder George, der weniger den Frauen zugeneigt war. „In der Brass Band gibt es nicht nur Musiker, sondern auch zwei Schlagzeuger“, flocht Andreas Martin Hofmeir ein. „Carmen Fantasy“ von Roland Szentpali zeigte Hofmeir wieder als Solisten an der Tuba – „ein Versuch, ein feuriges spanisches Drama auf Französisch zu erzählen“. Immerhin brachten die Schlagzeuger Kastagnettenklänge auf die Bühne. Das sechste Werk war „Pilatus, Mountain of Dragons“ von Steven Reineke, nicht der Pilatus aus der Bibel, sondern der Berg in der Schweiz.

Technisch herausragend spielte die Band, die von Dirigent Calzaferri zu Höchstleistungen animiert wurde. Das Publikum verlangte zwei Zugaben.