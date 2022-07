Brand gelegt vor Gemeinschaftsunterkunft

Am Dienstag zündete ein Mann vor einer Gemeinschaftsunterkunft in Ehingen einen brennbaren Stoff an. Gegen Mitternacht soll der 27-Jährige Mann vor der Gemeinschaftsunterkunft in der Berkacher Straße, in der er selbst auch wohnt, zur Tat geschritten sein. Er soll den Stoff dann mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht und erneut entfacht haben.

Zeuge verständigt die Polizei

Ein Zeuge löschte den zweiten Brand, ebenfalls mit einem Feuerlöscher. Ein weiterer Zeuge verständigte Polizei und Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen dieser Kräfte brannte kein Feuer mehr. Die Polizei ermittelt nun den Sachverhalt. Menschen, Tiere und Gebäude kamen nicht zu Schaden. Ein großer Findling wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen.