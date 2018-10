Bonifant-Show bringt Steeples den Sieg

In einem Spiel der Extraklasse hat das Team Ehingen Urspring am Mittwochabend das Wiederholungsspiel gegen die Tigers Tübingen am Ende deutlich mit 104:91 (50:46) gewonnen. Neben der Tatsache, dass eine starke Teamleistung zum Sieg geführt hat, war da ein gewisser Seger Bonifant, der mit 39 Punkten der absolute Matchwinner gewesen ist.

Es sind die kleinen Momente, die in einem Basketballspiel deutlich machen, wohin die Reise gehen wird. Und viele dieser kleinen Momente hat Seger Bonifant am Mittwochabend unter tosendem Beifall des Publikums und vor vielen, am Ende überwältigten Zuschauern gehabt. Den ersten dieser kleinen Momente holte sich der blonde Basketballer nach wenigen Minuten mit seinem ersten Dreier zum 5:2 für die Steeples. Diesem Dreier sollten noch acht weitere Folgen – eine Dreierquote von 75 Prozent sagt vieles aus über den Mann, den die Tübinger nie in den Griff bekommen haben.

Von Beginn an zeigten die Steeples, wer Herr im Hause ist. Konzentriert punkteten die Ehinger sich durch das erste Viertel, das sie am Ende mit 30:21 gewinnen konnten. Auch das zweite Viertel ist rasch erzählt. Ehingen führte stets und ließ die Tübinger Gäste zur Halbzeit auf 50:46 herankommen – das Spiel war offen. Im dritten Viertel erlebten die Zuschauer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach rund einer Minute übernahmen die Tübinger nach langer Zeit mit 50:51 die Führung, bauten diese sogar auf 51:55 aus, bevor dann ein gewisser Seger Bonifant das tat, was er an diesem Abend am besten konnte: Dreier werfen. So war es auch Bonifant, der per Dreier auf 66:65 stellte und den Steeples wieder die Führung brachte. Mit einem Urschrei rannte Bonifant zurück in die Verteidigung und machte allen klar, dass er den Sieg gegen die Tigers unbedingt will. Mit 81:75 ging es ins letzte Viertel, in dem die Gäste nicht wirklich mehr an die Ehinger herankommen konnten. Tanner Paul Leissner machte die 100 voll und als Kevin Yebo mit einem knallharten Dunk auf 104:85 stellte, stand die Halle Kopf und der zweite Saisonsieg war sicher. Am Ende gewannen die Ehinger mit 104:91 – mit einer tollen Leistung und ohne Stromausfall, wie noch im ersten Saisonspiel.

„Für mich ging das Spiel gefühlt acht Stunden lang. Das lag auch daran, dass Seger nicht aufhören wollte zu treffen“, betonte Steeples-Trainer Domenik Reinboth überglücklich. „Das Team hat eine unglaubliche Arbeit geleistet. Es war ein irres Spiel und so viele Punkte haben wir nicht alle Tage“, so Reinboth, der natürlich ein Sonderlob für Seger Bonifant parat hatte. „Er ist der beste Shooter, den ich in meinen sieben Jahren als Trainer erlebt habe.“

Tigers-Coach Aleksander Nadfeji war nach der Partie bedient: „Ehingen hat ein super Spiel gemacht. Wir konnten im Eins-gegen-Eins nicht dagegenhalten und haben weder in der Offense, noch in der Defense eine Antwort auf die Ehinger gefunden.“

Für die Steeples geht es am Sonntag bereits weiter. Denn wartet in Oberhausen der Aufsteiger Schalke auf das Ehinger Team.