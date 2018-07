Bockighofer sind die besten Elfmeterschützen des Turniers

Um die Gemeinschaft im kleinen Ehinger Teilort zu fördern, hat die Schaiblishausener Narrenzunft Schandgrabahupfer vor einiger Zeit ein Dorffest als alljährlich wiederkehrenden Anlass ins Leben gerufen. Am Samstag hatten wieder viele Bürger aller Generationen Freude am Beisammensein.

Zum achten Mal erwies sich der Vorplatz der früheren Schule am westlichen Ortsrand als das ideale Gelände für die gemütliche Hockete. Je später der Abend, desto mehr Gäste fanden sich ein.

Sportlicher Höhepunkt war wie immer ein spannendes Elfmeterturnier hinter dem Gemeindesaal. Fünf Mannschaften traten zum sechsten Torkick an. Klein zu sein bedeutete dabei nicht automatisch auf der Verliererseite zu stehen. Als „Cool Kids“ stellten sich teilweise ganz kleine Buben der Herausforderung und erreichten prompt den dritten Platz. Den Siegerpokal durfte Schandgrabenzunftmeister Thomas Münchow dieses Jahr der Mannschaft „Bockighofer“ überreichen. Den zweiten Platz belegte am Ende die Freiwillige Feuerwehr Schaiblishausen. Nach den „Cool Kids“ reihte sich die Disco Schaiblishausen ein. Mit dem bei der starken Konkurrenz durchaus nicht unehrenhaften fünften Platz begnügten sich die „Old Stars“ der Feuerwehr. Als Turnierleiter behielt Fabian Karle die Übersicht über das Geschehen auf dem Platz und am Rand, wo sich an der Außenwand der Halle viele Zuschauer tummelten. Für seine Ausrüstung war jeder Kicker selbst verantwortlich. Wer den Ball mit Sandalen trat, durfte sich nicht wundern, wenn er am Tor vorbei oder darüber hinweg im Getreidefeld landete. Hier wie den ganzen Abend galt: Dabeisein im Sinne der Dorfgemeinschaft ist alles. Das Spannendste waren die Torwartparaden. Zwei der Spaßkicker, darunter der Turnierleiter, haben als Aktive der SG Griesingen Fußballerfahrung.

Zu Schaiblishausen gehört bekanntlich der kleine Ortsteil Bockighofen. Zwischen beiden Siedlungen verläuft der Schandgraben, nach dem sich die Narrenzunft bei ihrer Gründung vor neun Jahren benannte. Die Schandgrabahupfer sind eine Art harmlose Kobolde, die außer an der Fasnet „da hinten drüben, da unten rechts, gleich da links, da am Schandgraben“ hausen sollen.