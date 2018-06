Bob fährt alle heim

Bob bleibt nüchtern, Bob fährt alle Jugendlichen sicher nach Hause und: Bob wird dafür belohnt. Wer ist dieser ominöse Bob? Ganz einfach: Selbst ein Jugendlicher. Der Kreisjugendring bringt die „Bob-Idee“ nach Ehingen und ist damit landesweit Vorreiter. Das Prinzip ist ganz simpel. Ein Jugendlicher aus einer Party-Clique erklärt sich bereit, keinen Alkohol zu trinken und am Ende alle nach Hause zu bringen. Damit wird er zu „Bob“. Als Anreiz bekommt er in bestimmten Lokalen Getränke vergünstigt oder sogar umsonst. Die Idee, so erklärt Ulrich Knupfer, Vorsitzender des Kreisjugendrings, kommt aus Belgien und ist in anderen Bundesländern, vor allem in Bayern und in Hessen, mittlerweile voll im Trend. Der bei Jugendlichen unbeliebte Posten des Fahrers soll damit attraktiver gemacht werden.

„Bob ist keine Abkürzung für etwas, es ist einfach kurz und knapp, man kann es sich gut merken“, sagt Melanie Knapp. Sie hat sich in Ehingen um Bob gekümmert, hat fünf Fahrschulen, elf Gaststätten sowie Polizei und Stadt zum Mitmachen bewegen können. Große Überzeugungsarbeit war dabei nicht nötig. „Die meisten Gaststätten waren sofort mit dabei“, sagt Ulrich Knupfer. Schließlich sei die Präventionskampagne eine gute Werbung und damit profitierten beide Seiten. Eigentlich, so sagt Ulrich Knupfer, hätte Bob schon im Dezember ins Auto steigen sollen. Der Umzug der Kreisjugend aus der Berkacher in die Bahnhofstraße sei aber dazwischen gekommen. Nun seien alle Projektpartner mit Flyern, Plakaten und Schlüsselanhängern ausgestattet. Die gelben Anhänger sollen zum Bob-Markenzeichen werden. „Wenn wir nur einen Jugendlichen davon habhalten können, mit Alkohol ins Auto zu steigen, dann ist der Zweck schon erfüllt“, zeigt Ulrich Knupfer sich hoffnungsvoll. Auch, dass sich weitere Kommunen und Landkreise an der Aktion beteiligen, zeichnet sich schon ab. Aus dem Landkreis Biberach gab es schon eine Anfrage an die Bob-Pioniere aus Ehingen.

Die Stadt unterstützt das Projekt vor allem als Multiplikator. Franziska Hofherr vom Ordnungsamt erhofft sich einen „deutlichen Anstieg der Verkehrssicherheit“. In Zukunft könnte Bob auch bei Veranstaltungen in der Stadt zum Chauffeur werden, etwa bei der Fasnet. Ebenso sollen Vereinsgaststätten und Jugendtreffs mit ins Boot geholt werden. Ab sofort ist Bob jedenfalls in der Ehinger Kneipen-Szene anzutreffen, mit gelbem Anhänger für den sicheren Heimweg aller Partygänger.