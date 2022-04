Bluegrass- und Country-Nacht in Ehingen

In der Lindenhalle stehen am Samstag, 30. April, bei der Bluegrass- und Country-Nacht ab 19 Uhr drei internationale Bands auf der Bühne. Dabei wird das Quartett Craobh Rua aus Belfast die erste Band aus Nord Irland sein, die beim Country Festival in Ehingen auftritt. Die Formation hat sich 1980 gegründet und spielt Irish Folk. Im Gegensatz dazu bringt die Gruppe Grass Root Ties eine Auswahl an unterschiedlicher amerikanischer Roots Music wie Bluegrass, akustische Country Music, sowie Blues und Swing auf die Bühne. Grass Root Ties spielt als Quartett, besetzt mit dem US-Amerikaner Paul Stowe aus Salt Lake City, und dem Engländer Trevor Morriss aus London, der auch bei dem Duo „Matching Ties“ spielt. Der deutsche Musiker Georg Bähr spielt an der Fiddle und Thomas Kärner am Kontrabass. Den Abschluss gestaltet die Achtmann-Formation Skerryvore aus Schottland. Skerryvore haben sich nach dem Leuchtturm auf der „Isle of Tiree“ im Westen Schottlands benannt. Ihr Sound reicht vom traditionellen schottischen Folk bis zum modernen Folk-Rock.

Informationen und Tickets: Kulturamt der Stadt Ehingen, Telefon: 07391 / 50 35 03, www.kulturamt-ehingen.de, www.reservix.de.