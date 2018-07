Blitzturnier der TSG Ehingen mit Hochkarätern

Zum Auftakt nach der Sommerpause bieten die Fußballer der TSG Ehingen einen hochkarätig besetzten Wettbewerb an. Am Sonntag, 22.. Juli, findet ab 12 Uhr im Ehinger Stadion ein Blitzturnier mit starker Besetzung statt.

Zum zweiten Mal gibt es den Berg-Bier-Cup in Form eines Blitzturniers. Gastgeber TSG Ehingen hat den Verbandsligisten FV Olympia Laupheim, den Landesligisten FV Altheim und den Bezirksligisten TuS Metzingen eingeladen. Zum Auftakt spielen die Ehinger gegen den Verbandsliga-Aufsteiger Olympia Laupheim. Auf den ersten Blick scheint es wohl eine klare Sache zu werden. In der zurückliegenden Saison spielten beide Teams noch in der Landesliga um Punkte. Die TSG Ehingen gab in beiden Begegnungen eine gute Figur ab, spielte zu Hause 1:1 und musste in Laupheim eine knappe Niederlage hinnehmen.

Der FV Altheim hat sich nach dem Aufstieg in die Landesliga gut behauptet und den Klassenerhalt geschafft. Die Altheimer spielen beim Blitzturnier im Ehinger Stadion zunächst gegen Metzingen. Die Metzinger waren lange Zeit in der Landesliga III, spielten in der vergangenen Saison jedoch nach dem Abstieg in der Bezirksliga Alb.

Zweimal 25 Minuten

Gespielt wird jeweils zweimal 25 Minuten mit zehnminütiger Pause. Sicher betrachten alle vier Mannschaften dieses Blitzturnier als wertvollen Test. Für die TSG Ehingen ist dies nach dem Spiel in Erbach die zweite Gelegenheit, die Nachwuchsspieler zu testen. Die Siegerehrung mit Preisverleihung findet im Festzelt des Sommerfestes statt.