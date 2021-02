Blick hinter die Kulissen: „Eisenmann will’s wissen“ im Alb-Donau-Kreis

Bereits 61 Mal hat die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ihr digitales Format „Eisenmann will’s wissen“ gemacht. Am Montagabend waren die Menschen aus dem Wahlkreis 65 an der Reihe, der Politikerin Fragen zu stellen. „Ich wäre gerne im Alb-Donau-Kreis gewesen, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Eisenmann, die dann auch gleich die Fragen beantwortete.

Bestimmendes Thema: Corona

„Wir müssen aktuell darum ringen, wie es gelingt, den Gesundheits- und Infektionsschutz mit der Perspektive auf eine schrittweise Öffnung in Einklang zu bringen. Ein Teil dazu beitragen können kostenlose Schnelltests. Ganz wichtig ist, dass wir alle nun eine Perspektive brauchen“, so Eisenmann. Tobias Brust, Vorsitzender der Ehinger Stadtkapelle, wollte wissen, welche Perspektive er und seine Musiker haben. „Wir müssen auch hier schrittweise denken. Das gilt für Musikvereine, ebenso wie für Sportvereine. Wir müssen hier schrittweise die erlaubten Gruppengrößen steigern. Wenn wir zu schnell zu viel zulassen, wird das gefährlich“, erklärte Eisenmann.

Auch Eigenheim ist Thema

Zum Thema Eigenheim erklärte die Politikerin: „Wir müssen weiterhin die Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Wohneigentum erwerben können. Das gilt auch für das Einfamilienhaus. Hier geht aber Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Und wir müssen es den Kommunen durch eine Reform der Landesbauordnung erleichtern, Bauflächen auszuweisen. Hinzu kommt, dass wir beispielsweise beim Ersterwerb eines Grundstückes die Grunderwerbssteuer wegfallen lassen. Bei weiteren Grundstücken die Steuer von fünf auf 3,5 Prozent senken“, betonte Eisenmann im Livestream.

Außerdem sprach Susanne Eisenmann über Pläne, ein Agrarwissenschaftliches Gymnasium in Ehingen einzurichten. Mehr dazu gibt es hier zu lesen.

Grundschulen mit Wechselunterricht seien ein Anfang

Zur schrittweisen Öffnung der Schulen und zur kompletten Öffnung der Kitas erklärte die Kultusministerin folgendes: „Ich bin froh, dass wir nun damit begonnen haben. Die Kitas sind vollumfänglich offen, weil hier keine Pflicht herrscht. Zudem haben wir den Trägern Spielräume verschafft, um alles zu entzerren. Die Grundschulen mit ihrem Wechselunterricht sind ein Anfang. Wir wollen auf keinen Fall, dass Eltern und Kinder zu den Verlierern der Pandemie gehören. Wir wissen alle, dass Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist. Wir wissen auch, dass es momentan für die Schulen extrem schwierig zu organisieren ist. Deswegen möchten wir dieses Modell so kurz wie möglich fahren.“

Klare Meinung zum Thema Pflege

Auf die Frage, was Eisenmann das „C“ im Parteiname bedeute, sagte sie: „Das C passt auch zur Ökonomie und Ökologie. Wir als CDU sagen, dass der Einzelne Spielraum braucht. Wir als Politik können die Ziele definieren, den Weg dorthin wollen wir aber der Wirtschaft und der Wissenschaft überlassen. So wollen wir natürlich, dass weiterhin die besten Autos aus Baden-Württemberg kommen. Wir wollen aber den Verbrennungsmotor nicht verbieten, sondern diesen klimafreundlich haben. Ich denke da beispielsweise an Wasserstoff.“

In Sachen Pflege hat Eisenmann auch eine klare Meinung: „Klatschen war eine schöne Geste, reicht aber nicht. Die Menschen in der Pflege leisten Unglaubliches. Was wir hier brauchen ist mehr Geld, mehr Personal und mehr Entlastung“, sagte Eisenmann, die am liebsten Urlaub am Bodensee oder im Schwarzwald macht. (tg)